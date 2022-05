Heute erscheint... 26.5.2022 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus Age of Empires 3 - Definitive Edition: Knights of the Mediterranean.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

Acolyte (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Age of Empires 3 - Definitive Edition: Knights of the Mediterranean (Echtzeit-Strategie; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Akeaka Flipple (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch (Arcade Archives).

Beatus Creation Solitaire (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Godless Grove (Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Golfie (Fun-Sportspiel; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Hellslave (Dungeon Crawler; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Kingdom Fighter (Prügelspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Let's Build a Zoo: Dinosaur Island (Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Mischief Dungeon Life (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch.

My Time at Sandrock (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Nova Empire (MMO-Strategie; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Out There - Oceans of Time (Taktik-RPG; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC.

Overdrift Festival (Rennspiel; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Pride Dance Out & Proud (Musikspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Road Trip (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Sakura Succubus 5 (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch.

Sniper Elite 5 (Egoshooter; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Preis bei Amazon.de: 59,99€ (Playstation 4) 89,99€ (PlayStation 5)

The Legend of Nayuta - Boundless Trails (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für Switch (Japan).

Turbeton (Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

Twin Blades of the Three Kingdoms (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Underland - The Climb (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

Very Very Valet (Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS. Preis bei Amazon.de: 18,43€ ()

Video World (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch. World of Mechs (Action-Kampfsimulation; zum Steckbrief) erscheint für Meta Quest 2.

