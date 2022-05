Sonority: Mit der Macht der Musik

PC Linux MacOS

Das musikbasierte Rätselspiel Sonority vom Stuttgarter Entwickler Hanging Gardens Interactive ist gestern erschienen. Ihr schlüpft in die Rolle von Esther und macht euch auf in ein Abenteuer, um einem Freund zu helfen. Zuviel sei von der Story hier aber noch nicht verraten, die zwischen humoristisch und dramatisch sehr freundlich angesiedelt wurde. Mit einer Panflöte ausgerüstet erforscht ihr eine magische Welt, in der euch an vielen Stellen Hindernisse den Weg versperren, die ihr mit der Macht der Musik überwinden könnt. Zur Unterstützung in dieser magischen Welt werdet ihr mit diversen Musikinstrumenten in Berührung kommen, die in ihrer Komplexität und Einsatzmöglichkeit weit über eure anfängliche Panflöte hinausgehen. Die Musik selbst ist fest in der Welt verankert. Und mit eurer Musik löst ihr die Veränderungen aus, die euch schlussendlich weiterbringen. Mit zunehmenden Spielfortschritt werden die Rätsel immer komplexer und schwieriger, können sich aber immer mit etwas musikalischen Gefühl lösen lassen: vom klassischen Do-Re-Mi bis hin zu richtigen kleinen Musikstücken. Aber keine Angst, auch wer kein Gefühl für Musik hat, wird sich schnell in die Logik der Rätsel einfinden.



Sonority wurde in der Kategorie "Bester Prototyp" beim Deutschen Computerspielpreis 2020 prämiert, und ist für Windows, macOS, und Linux zum Preis von 17,99 EUR verfügbar.