PM: Days of Play 2022: 9 großartige Singleplayer-Games im Angebot (Sony Playstation Blog)

Die Days of Play 2022 sind da und mit ihnen natürlich wieder allerlei Schnäppchen. Im Rahmen der Aktionstage dürft ihr euch auf ordentliche Rabatte bei einigen hervorragenden PlayStation-Spielen freuen. Neun großartige Singleplayer-Games stellen wir euch nachfolgend vor und das sei vorab bereits verraten: Egal, ob ihr Action, Horror oder etwas verträume Abenteuer mögt, hier sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Genre: Action, Rollenspiel

Mit Bloodborne* veröffentlichte das Team von From Software einen der ersten Exklusivspiel-Kracher der PlayStation 4-Ära. Der Titel entführt euch in die düstere, vom viktorianischen London inspirierte Spielwelt Yharnam, die von einer grausamen Krankheit heimgesucht wird. Um in dieser unwirtlichen Umgebung überleben zu können, müsst ihr die Geheimnisse dieses Ortes aufdecken – und immer auf der Hut sein! Hinter jeder Ecke könnte der Tod lauern. Das ist in diesem Falle durchaus wörtlich zu nehmen, schließlich zeichnet sich das Action-Rollenspiel, ähnlich wie die Dark Souls-Games, durch einen knackigen Schwierigkeitsgrad aus. Es warten Kämpfe gegen allerlei Monster und Bossgegner, die euch ans Leder wollen und ihr müsst am Controller Höchstleistungen zeigen, um zu bestehen. Dank eines ausgezeichneten Kampfsystems, das auf schnelle Attacken und Ausweichmanöver setzt, werdet ihr in den Kämpfen immer unter Adrenalin stehen. In der Game of the Year Edition enthalten ist neben dem Hauptspiel übrigens noch der DLC The Old Hunters obendrauf, in dem ihr euch in einem zusätzlichen Gebiet austoben dürft. Ein toller Deal.

Genre: Action, Adventure

Ein deutlich beschaulicheres und kleineres Abenteuer erwartet euch derweil mit Concrete Genie* , das sich eher an Fans von künstlerisch angehauchten Games richtet. Darin schlüpft ihr in die Rolle des angehenden Künstlers Ash, der gerade eine schwierige Zeit durchlebt. Er gelangt im Rahmen der Story in den Besitz eines magischen Pinsels, dessen Macht er schnell zu kontrollieren lernen muss, denn eine dunkle Macht ist auf dem Vormarsch. Mit eurem übernatürlichen Utensil ausgestattet, könnt ihr nun euren Gemälden Leben einhauchen und mit ihnen eure Heimat verteidigen. Ein Highlight des Games ist seine Steuerung, denn diese macht vor allem Gebrauch vom Gyrosensor des Controllers. Im Klartext bedeutet das, dass ihr den Controller bewegen müsst, um eure Kunstwerke zu malen. Ein Kniff, der ebenfalls in den Kämpfen zum Einsatz kommt, was diese so noch greifbarer werden lässt. In Kombination mit der zu Herzen gehenden Geschichte erwartet euch hier ein Spielerlebnis, das eine wirklich ganz besondere Erfahrung ist.

Genre: Action, Adventure, Horror

Die Welt in Days Gone* steht am Abgrund und unsere Zivilisation, wie wir sie kennen, ist bereits seit Jahren nur noch eine ferne Erinnerung. Ein Virus hat sowohl Menschen als auch Tiere infiziert und in blutrünstige Monster verwandelt. In der Rolle des Bikers Deacon St. John schlagt ihr euch durch die Überreste des verseuchten Oregons, die er gemeinsam mit seinem Freund Boozer bereist. In bester Open-World-Manier steht euch eine riesige verlebte Spielwelt offen, die ihr nach Herzenslust erkunden dürft. Ihr könnt verschiedene Aufträge annehmen und müsst während eurer Touren immer achtsam sein. Neben den sogenannten Freakers sind ebenfalls andere Überlebende unterwegs, die unvorsichtigen Reisenden auflauern. Eine besondere Rolle in diesem Action-Horror-Mix spielt euer Ressourcenmanagement, denn euer Motorrad ist sowohl euer ständiger Begleiter als auch eure Lebensversicherung, weshalb ihr möglichst immer einen vollen Tank haben solltet. Gerade in Momenten, in denen ihr auf gewaltige Horden bestehend aus mehreren Dutzend oder gar hunderten Freakers trefft, ist euer vollgetanktes Bike pures Gold wert. Hier erwartet euch ein düsteres Abenteuer, das ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Genre: Action, Rollenspiel

Mit “Souls-likes” erschufen From Software ein komplett neues Untergenre des Action-Rollenspiels, das sich seit Jahren immenser Beliebtheit erfreut. Zu den besten Vertretern dieser Spielart zählt zweifelsohne Nioh* aus dem Hause Team Ninja. Darin schlüpft ihr in die Haut des Seemanns William Adams, den es tatsächlich gab. Mit seinem realen Vorbild, der wahrscheinlich als erster Europäer den Titel des Samurai erhielt, hat unser Held allerdings eher wenig zu tun. Schließlich müsst ihr euch mit William vor allem gegen übernatürliche Gefahren in Form von Dämonen und Monstern behaupten. Wirklich strahlen kann das Action-RPG in den Kämpfen gegen diese Fantasy-Gegner, denn hier können die Ninja Gaiden-Schöpfer ihre Stärken ausspielen: Die Action ist schnell und hart, gleichzeitig jedoch auch sehr taktisch geprägt. Jeder Fehler kann den Bildschirmtod bedeuten. Die Konfrontationen triefen somit geradezu vor Nervenkitzel – insbesondere die Duelle mit den teils beeindruckenden Bossgegnern. In Kombination mit seiner illustren Charakterriege und seinem großen Umfang, ihr könnt gut 100 Stunden mit Williams Reise verbringen, erwartet euch hier eines der besten Action-Rollenspiele der letzten Jahre.

Genre: Action, Rollenspiel

Nicht unerwähnt lassen möchten wir an dieser Stelle den ebenfalls hervorragenden Nachfolger Nioh 2*. Anders als im Vorgänger spielen wir darin allerdings nicht erneut als William, sondern erstellen uns einen eigenen Charakter in einem überaus umfangreichen Editor, mit dem wir ins Abenteuer ziehen. Das tut dem Spielspaß jedoch keinen Abbruch, denn insbesondere das Kampfsystem weiß einmal mehr zu überzeugen. Die bereits ausgezeichneten Kämpfe des ersten Teils werden diesmal um die Möglichkeit ergänzt, Yokai-Kräfte zu nutzen, die für euch in kniffligen Situationen ein wahrer Lebensretter sein können. Ebenfalls essentiell ist die hiermit verbundene Amrita-Anzeige, mit der ihr auch eure Waffen verstärken könnt. Der Titel bietet euch mit seinem Mix aus anspruchsvoller Action und viel Loot komplexe Systeme, mit denen ihr zahlreiche Stunden verbringen könnt. Das Action-RPG baut die Stärken seines Vorgängers somit gekonnt aus und macht es zu einem der bisher besten Vertreter des Souls-like-Genres.

Genre: Action, Adventure

In dem einzigartigen Sci-Fi-Abenteuer No Man’s Sky* von Hello Games macht ihr euch auf eine epische Reise in das Zentrum der Galaxie, um einem Mysterium auf die Spur zu kommen. Mit eurem eigenen Raumschiff erkundet ihr ein ganzes Universum mit zahllosen Planeten, deren Oberfläche, Vegetation und Bewohner ihr erforschen dürft. Wenn euch das Leben als Entdecker noch nicht genügt, könnt ihr euch ebenfalls in anderen Rollen probieren, etwa als Kopfgeldjäger, Pirat oder Händler. Die Möglichkeiten sind, wie das Universum, nahezu grenzenlos. Wenn ihr einmal in die endlosen Weiten geflogen seid, werdet ihr so schnell sicherlich nichts anderes mehr an eurer PlayStation machen wollen.

Genre: Action, Adventure

Mit dem PlayStation 2-Game Shadow of the Colossus* erschufen Team Ico vor sage und schreibe 17 Jahren wohl nicht weniger als ihr Meisterstück. In der Rolle des jungen Kriegers Wander wagt ihr euch in ein uraltes, verbotenes Land, das seit Ewigkeiten von Menschen gemieden wird. Grund hierfür sind gewaltige Kolosse, die dort umherziehen und mit denen ihr euch messen müsst. Nur wenn ihr sie niederstreckt, könnt ihr einen euch wichtigen Menschen ins Leben zurückholen – doch ist das den Preis wirklich wert und was wird währenddessen aus euch? Es ist einer dieser Titel, der auch außerhalb der Branche großes Aufsehen erregte und beweist, dass Games Kunst sind. Wir könnten an dieser Stelle noch viel mehr schreiben, zur melancholischen Stimmung, zu den beeindruckenden Bosskämpfen oder dem fantastischen Soundtrack, doch am Ende möchten wir euch nur noch das mit auf den Weg geben: Hier erwartet euch ein auch heute noch einmaliges Videospiel-Abenteuer, das euch in seinen Bann ziehen und zum Nachdenken anregen wird. Kurzum ein absoluter PlayStation-Klassiker.

Genre: Action, Adventure

Bei The Last Guardian* handelt es sich derweil um das letzte große Projekt von Team Ico, das auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. Ursprünglich befand sich das Spiel noch für die PS3 in Entwicklung, erschien letztendlich jedoch erst für die PS4. Einmal mehr findet ihr euch in einem mythischen Land wieder, diesmal hingegen nicht in der Rolle eines Kriegers, sondern eines kleinen Jungen. Dieser hat bald eine besondere Begegnung, denn er trifft auf das geheimnisvolle Wesen Trico. Fortan müsst ihr euch gemeinsam mit ihm einen Weg durch die Spielwelt bahnen und dafür eine echte Verbindung zu eurem tierischen Begleiter aufbauen. Ohne gegenseitiges Vertrauen seid ihr verloren. Genau in dieser Hinsicht kann das Spiel punkten und euch so ein emotionales Abenteuer bieten, das mit einer unvergleichlichen Atmosphäre punktet. Das Spiel lebt von eurer Beziehung, die ihr zu Trico aufbaut, und die sich aufgrund der zahlreichen gemeinsamen Stunden echt anfühlt. Es ist ein Game, das jeder PlayStation-Spieler einmal selbst erlebt haben sollte.

Genre: Adventure, Horror

Eine abgelegene Hütte im Wald und eine Gruppe hormongesteuerter Teenager, die dort ordentlich Party machen wollen. Der Ausgangspunkt der Story von Until Dawn* kommt euch seltsam vertraut vor? Das könnte daran liegen, dass so viele Slasher-Filme ihren Anfang nehmen, ehe die armen Seelen eine nach der anderen über die Klinge springen. Der entscheidende Unterschied zu den Filmen ist jedoch, dass ihr die Schicksale der Charaktere, die von einigen bekannten Hollywood-Schauspielern wie Hayden Panettiere (Heroes) und Rami Malek (Mr. Robot) gespielt werden, im PlayStation 4-Exklusivtitel selbst bestimmen dürft. Ihr entscheidet, wie sich die Beziehungen der Figuren untereinander entwickeln und wer am Ende lebt oder stirbt. Eine besondere Rolle spielt dabei der sogenannte Schmetterlingseffekt, den die Macher in ihr Horror-Adventure eingebaut haben. Dieser sorgt kurz gesagt dafür, dass vermeintlich kleine Handlungen später große Konsequenzen nach sich ziehen können und das erhöht natürlich den Wiederspielwert des Titels deutlich. Es ist ein interaktiver Horrorfilm, den sich gerade Genre-Fans nicht entgehen lassen sollten.

