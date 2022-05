PC Linux MacOS

Bei Crowns of Pawns - Kingdom of Deceit handelt es sich grundsätzlich um ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das Inspiration aus Klassikern wie der Baphomets-Fluch-Reihe zieht. Das ist kein Wunder, denn hinter dem litauischen Indie-Entwickler Tag of Joy stecken die Gründer Žilvinas Ledas und Šarūnas Ledas. Letzterer war jetzt als Director tätig und verdiente schon zu Schulzeiten als Art Director des hochgelobten Baphomets Fluch 2.5 Meriten. Warum ich Crowns and Pawns jedem Genre-Fan empfehlen kann, verrate ich euch in diesem spoilerfreien Spiele-Check.

Crowns and Pawns führt euch an viele verschiedene Schauplätze.

Starker Start in Chicago und spannende Story

Ihr spielt Milda, eine junge Frau, die in Chicago lebt, aber mit ihrer Mutter aus Litauen übergesiedelt ist. Während der Charaktererstellung am PC (unter anderem durch ein Online-Spiel) legt ihr euch auf einen von drei Berufen fest. Diese Auswahl hat nicht nur Einfluss auf Dialoge, sondern auch auf Rätsel. Außerdem steht euch ein Kleiderschrank zur Verfügung, aus dem ihr euch bedienen könnt. Die Bekleidung ist nicht nur Zierde, sondern sogar mehrmals in Rätsel eingebunden. Tutorialeinblendungen bringen euch die Steuerung bei.

Als ihr mitgeteilt bekommt, dass euer Opa in Litauen gestorben ist und ihr sein Haus geerbt habt, beginnt das Abenteuer. Um nach dorthin zu kommen braucht ihr erstmal Geld. Das bekommt ihr letztlich über eure Freundin Dana der ihr helft, ihre Kunstkarriere in Schwung zu bringen. Mit Dana bleibt ihr auch in Europa über Handy in Kontakt. Manche Charaktere lernt ihr auch nur telefonisch kennen. In Litauen habt ihr zum Glück einen alten Freund, auf dessen Hilfe ihr bauen könnt.

Die Dialoge sind sehr gut geschrieben und englisch vertont. Immer wieder funkelt auch dezent und stimmig eingebauter Humor auf. Nicht nur, wenn es um "Hipstagram" geht. In Litauen angekommen entfaltet sich dann eine spannende Geschichte um ein altes Artefakt, alte KGB-Projekte und noch aktive Netzwerke und ihr lernt mehr über eure in Litauen verbliebene Familie. Es verschlägt euch sogar noch in zwei weitere Länder. Dass ihr beim Spielen auch noch einiges über die litauische Geschichte lernt, ist ein toller Bonus.

Das Inventarmanagement spielt eine wichtige Rolle. Das Handy wählt ihr separat an.

Tolles Rätseldesign

und das Tagebuch

Dokumente spielen eine wichtige Rolle.

Eine weitere Stärke von Crowns and Pawns ist das Rätseldesign. Ihr habt ein Inventar und könnt euch Gegenstände anschauen und sie untereinander oder mit Objekten oder Personen in der Spielwelt kombinieren. Manche Objekte kommen mehrmals zum Einsatz. Nicht immer wartet die Lösung für alle Rätsel in der gleichen Szene. Manchmal müsst ihr, nachdem ihr vor ein neues Rätsel gestellt wurdet, an einen vorherigen Schauplatz zurückkehren. Das Objekt, das ihr dort dann erstmals nutzen müsst, taucht aber nicht einfach so auf, sondern ihr konntet vorher schon mit ihm interagieren, nur nichts damit anfangen. Dadurch sind diese Rückreisen sehr logisch. Da ihr manche Objekte aus eurem Inventar (Bilder, Texte und mehr) anschauen müsst, um auf des Rätsels Lösung zu kommen, habe ich mich anerinnert gefühlt.

Bei Texten gibt bekommt ihr wichtige Textpassagen angezeigt, entweder beim Drüberfahren oder mit der jederzeit aufrufbaren Hotspot-Anzeige, und übertragt sie dann per Mausklick als Notiz in euer Handy. Und die Notizen in eurem Handy müsst ihr immer mal sinnvoll kombinieren. Daneben gibt es noch Puzzle-Rätsel. Mal ein kleines Schalterrätsel, mal was mit Statuen oder Licht. Crowns and Pawns spielt die komplette Rätsel-Klaviatur. Das gilt auch für den Schwierigkeitsgrad, der von leicht bis schwer reicht. Ich bin erfreulicherweise auf keine unlogischen Rätsel gestoßen. Alle Rätsel lassen sich spätestens mit ein bisschen Hirnschmalz und Zeit knacken. Zwei-, dreimal bin ich nach etwas Rätseln den einfachen Weg gegangen, um Crowns and Pawns noch vor meinem Urlaub durchzuspielen. Im einem “normalen” Spieldurchgang hätte ich lieber eine Nacht drüber geschlafen. Und diesen ganz klassischen Weg würde ich euch beim Steckenbleiben auch empfehlen.

Genre-Veteranen freuen sich sicher über die Begegnung mit einer Ziege.

Fazit

Adventure

Einzelspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Wunderbares Adventure, das mit seinen Charakteren, der Story und vor allem auch dem Rätseldesign Anfänger und Veteranen gleichermaßen begeistern wird.

Als bei einer Session meine Freundin reinkam, hat sie plötzlich, genauso begeistert wie ich, mitgerätselt. Spielt Crowns and Pawns ruhig zu zweit! Tag of Joy liefert euch ein fantastisches Spiel, ein klassisches Point and Click, das nicht nur Genreveteranen ansprechen dürfte. Eine sympathische Protagonistin, gut geschriebene, teilweise witzige Dialoge und Charaktere (mit guter Mimik!), eine spannende (und lehrreiche) Geschichte, ein sehr schöner Comic-Artstyle sowie sehr gute, auch fordernde, Rätsel sorgen für ein rundum gelungenes Spielerlebnis, das musikalisch passend eingekleidet ist. Zu den Pluspunkten zähle ich auch den Einsatz des Smartphones im Spiel und die diversen Komfort-Feature: Abbrechbare Dialoge, Hotspots, schnelleres Wechseln der Szene per Doppelklick.Ihr müsst die klassischen Adventures nicht kennen, um Crowns and Pawns zu genießen. Wenn ihr Lust auf gute Dialoge, eine packende Story und vor allem auch sehr gute Rätsel habt, dürft ihr euch Crowns and Pawns - Kingdom of Deceit nicht entgehen lassen. Für den ersten Durchlauf werdet ihr sieben bis zehn Stunden brauchen, wobei ihr eher vom oberen Ende der Skala ausgehen solltet.