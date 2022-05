Call of Duty - Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Call of Duty - Modern Warfare 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Activision Blizzard hat bekannt gegeben, dass Call of Duty - Modern Warfare 2 am 28. Oktober 2022 erscheinen wird (der unten eingebundene Trailer zeigt keine Spielszenen, sondern ein Promo-Event, mit dem Artwork und Datum vorgestellt wurden).

Die Kampagne des Nachfolgers zum Reboot von Modern Warfare soll sich laut dem Branchen-Insider Tom Henderson um den "War on Drogs" gegen die kolumbianischen Drogenkartelle drehen. Außerdem solle mit dem neuen Modern Warfare 2 wie schon bei Call of Duty - Vanguard eine neue Karte für Call of Duty - Warzone erscheinen, die dazu Schauplatz eines neuen PvPvE-Modus sei.

Activision Blizzard durchläuft gerade einen Prozess, um von Microsoft übernommen zu werden. Im letzten Jahr war der Konzern anhaltend in den Schlagzeilen wegen schwerer Vorwürfe wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung. Diese Woche wurde die Gründung der ersten Gewerkschaft bei einem börsennotierten US-Gaming-Unternehmen innerhalb von Activision Blizzard angestoßen. Die Initiative dafür ging von der Qualitätssicherung beim Studio Raven Software aus, das insbesondere bei Multiplayer der Call of Duty-Reihe als unterstützender Entwickler tätig ist.