PM: Ab heute erhältlich: Die zehnte Saison von Firewall Zero Hour (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey, Leute! Wir hier von First Contact Entertainment sind stolz darauf, dass Operation: X, die vorläufig letzte Saison von Firewall Zero Hour*, ab heute verfügbar ist.

Aber nur weil derzeit keine weiteren Saisons geplant sind, heißt das nicht, dass das Ende naht– ihr könnt auch nach dem Ende der Saison weiterhin den spaßigen und strategischen Multiplayer-Shooter Firewall Zero Hour spielen, der exklusiv für PlayStation VR** verfügbar ist.

Und jetzt sehen wir uns einmal einige der phänomenalen Inhalte an, die euch in Operation: X von Firewall Zero Hour erwarten.

In dieser Saison haben wir einigen der meistgenutzten Gegenständen einen neuen Anstrich verpasst, damit ihr eure Ausrüstung ganz nach eurem Geschmack gestalten könnt. Es gibt Griffe in Gold und Chrom, blaue und gelbe Rauchgranaten und eine Reihe an neuen Varianten eurer beliebtesten Gesichtsbemalungen. Unser persönlicher Liebling dieser Saison ist die neue Armbrust mit Einhorn-Motiv!

Für Operation: X haben wir uns entschieden, die Reaper mit einigen stylischen, goldenen Akzenten auszustatten, die ihr sicher lieben werdet. Ihr könnt sie euch kaufen (für 250.000 Crypto), wenn ihr den OP-Pass von Operation: X*** habt und alle kostenlosen, Premium- und Bonusmissionen in Operation: X (insgesamt 24 Missionen) abgeschlossen habt.

Zu Ehren unserer zehnten und geplant letzten Saison lassen wir noch einmal einige legendäre Waffen aus den ersten sechs Saisons von Firewall Zero Hour aufleben. Falls ihr euch diese Waffen nicht schon in den jeweiligen Saisons schnappen konntet, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um euch Okoros Volkov, Jags Stalker, Meikos ZS, Sauls CQB, Lunas HZU und Shadows Manta Ray zu holen. Diese Waffen sind auch nach Ende der Saison weiter verfügbar, ihr habt also jede Menge Zeit, um die 250.000 Crypto zu sparen, die jede Waffe kosten wird.

Der OP-Pass von Operation: X*** gibt euch Zugriff auf 16 zusätzliche kosmetische Missionsbelohnungen. Außerdem könnt ihr nach dem Abschluss aller 24 Missionen in dieser Saison den legendären Waffen-Skin Goldene Reaper freischalten. Mit Hackerschlüsseln könnt ihr sofort eine beliebige Mission abschließen und die entsprechende Belohnung einkassieren– eine tolle Möglichkeit für Spieler, die nicht so viel Zeit haben, wie sie gerne hätten. Solltet ihr von letzter Saison (Operation: Rogue Tide) noch Hackerschlüssel übrig haben, könnt ihr sie für die Missionen dieser Saison (Operation: X) einsetzen. Zur Erinnerung: Dies ist unsere planmäßig letzte Saison, weswegen ihr sie einsetzen solltet, bevor die Saison zu Ende ist.

Aufnahmen von PC-Gameplay.

Wir können es kaum glauben, dass seit der Veröffentlichung von Firewall Zero Hour schon fast vier Jahre vergangen sind. All das haben wir nur euch, unseren unfassbaren Fans, zu verdanken. Vielen Dank dafür, dass ihr eure Freizeit in der Welt von Firewall Zero Hour verbracht habt.

Behaltet unsere Kanäle im Auge, um während der Saison keine der spaßigen Community-Inhalte zu verpassen. Außerdem erfahrt ihr dort alles zu bevorstehenden Waffenaktualisierungen oder zu Events mit doppelten EP oder doppeltem Crypto.

Noch einmal: Danke. Nur wegen eurer Unterstützung war all dies möglich!

*Für alle Modi von Firewall Zero Hour ist eine Internetverbindung erforderlich, dazu zählt auch der Einzelspieler-Trainingsmodus. Eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft ist erforderlich für Mehrspieler-Training und Mehrspieler-Kontraktmodi.

**PlayStation®4-System oder PlayStation®5-Konsole, PlayStation®VR und PlayStation®Camera sind für das VR-Erlebnis erforderlich. PlayStation®Camera-Adapter benötigt für PlayStation®5-Konsolen.

***OP-Pass von Operation: X separat erhältlich.