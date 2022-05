PM: Dragon’s Dogma feiert 10-jähriges Jubiläum (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor 10 Jahren ging der mächtige Drachen Grigori einen schicksalhaften Pakt mit den Arisen auf der ganzen Welt ein, als Dragon’s Dogma erschienen ist.

Heute laden wir euch ein gemeinsam mit uns auf die unzähligen Reisen und Abenteuer zurückzublicken, die ihr als furchtlose*r Arisen erlebt habt, um den ewigen Kreislauf, der das Land von Gransys in seinem Bann hält, zu brechen.

Egal ob ihr ein*e neu erweckte*r Arisen frisch von der Lindwurm-Jagd seid oder ein*e erfahrene*r Held*in, der bzw. die sich in unzähligen Durchläufen der ewigen Widergeburt gestellt hat, dieses Jubiläum dreht sich genauso um euch wie um Dragon’s Dogma. Wir wären heute nicht hier ohne euch und die ersten Mutigen, die sich Grigori am Strand von Cassardis gestellt haben.

Daher wollen wir euch sagen… Vielen Dank, mutige Arisen.

Wir beginnen noch heute mit den Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum von Dragon’s Dogma und freuen uns euch dieses neue Artwork, Logo sowie diese neue Homepage präsentieren zu dürfen, die nur für diesen Anlass erstellt worden. Bleibt dran an unseren Social Media Channels und schließt euch uns an, wenn wir in Erinnerungen schwelgen, um dieses Meilenstein-Jahr zu feiern.

Wir wollen diesen gewichtigen Meilenstein gemeinsam mit euch feiern: Die Grundlage, die er geschaffen hat und die Bande, die geknüpft wurden zwischen Menschen und Vasallen gleichermaßen. Schließt euch uns an und feiert eine Dekade aus unzähligen Abenteuern in Dragon’s Dogma und freut euch gemeinsam mit uns auf die Zukunft.

Wir sind sehr aufgeregt auf dieses 10-jährige Jubiläum und können es kaum abwarten auch euch in alles miteinbeziehen zu können.

“Sie alle sind Meisterwerke. Du kannst nicht falsch liegen.“