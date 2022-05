PM: Das erwartet euch ab 25. Mai bei Days of Play 2022 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Days of Play 2022 starten offiziell am 25. Mai und dauern bis zum 8. Juni*. Wir haben fantastische Angebote auf ausgewählte Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 im PlayStation Store sowie weitere Produkte bei teilnehmenden Handelspartnern. Die Angebote hängen von der Region und den teilnehmenden Handelspartnern ab, also schaut auf der offiziellen Seite der Days of Play vorbei. Dort werden zum Start des Events alle regionalen Angebote aktualisiert.

Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf die Angebote der Days of Play der kommenden Wochen:

Zur diesjährigen Feier der Days of Play erwartet euch eine Vielfalt an vergünstigten Titeln und Indies für PS4 und PS5, die man gespielt haben muss. Da es so viele Spiele sind, können wir nicht alle auflisten. Folgend eine kleine Auswahl unserer Angebote. Im PlayStation Store findet ihr die volle Auswahl und eure regionalen Angebote, sobald das Event beginnt*:

Viele Angebote für Zubehör und Spiele gibt es natürlich auch direkt von PlayStation, solange der Vorrat reicht. Dazu zählen die DualSense Wireless-Controller, Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5), Sackboy: A Big Adventure (PS5), The Last of Us Part II (PS4) PlayStation VR Mega Pack und andere PS5 Zubehör. Geht auf direct.playstation.comzum Start der Days of Play am 25. Mai, um mehr zu erfahren.

Der PlayStation Gear Store feiert die Days of Play mit 20% Rabatt auf ausgewähltes Merchandise. Das ist aber noch längst nicht alles. Es gibt drei zusätzliche Tage für tägliche Angebote:

Weitere Details findet ihr auf PlayStation Gear Store.

PS5 DualSense Wireless-Controller in Weiß, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple erhalten bei ausgewählten Händlern für die Dauer der Days of Plays globale Rabatte**. Mehr Informationen erfahrt ihr beim Spielehändler eures Vertrauens.

*Die Days of Play starten am Mittwoch, den 25. Mai, um 00:00 Uhr [Ortszeit] und laufen bis Mittwoch, den 8. Juni, um 23:59 Uhr Ortszeit. Einige Artikel gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

****Die Aktion PS Direct Days of Play beginnt am Mittwoch, den 25. Mai, um 00:00 Uhr [Ortszeit] und endet am 8. Juni 2022. Solange der Vorrat reicht.