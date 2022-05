Days of Play 2022: Playstation-Spiele und Hardware im Angebot

PS4 PS5

Sony lädt vom 25. Mai bis 8. Juni zu den sogenannten "Days of Play" ein, in deren Rahmen ihr Angebote für Playstation-Spiele und Hardware bei diversen Händlern wie Amazon, Gamestop, Media Markt, Otto oder Saturn findet. Außerdem sind im Playstation-Store zahlreiche PS4- und PS5-Titel reduziert.

Im Spielebereich findet ihr zum Beispiel bei Saturn und Media Markt die Playstation Hits wie God of War, Horizon - Zero Dawn oder Bloodborne für je 9,99 Euro, The Last of Us - Part 2 und Mafia - Definitive Edition für je 12,99 Euro, Deathloop für 16,99 Euro, Uncharted - Legacy of Thieves Collection für 19,99 Euro oder Ghostwire - Tokyo, Ghost of Tsushima sowie Elex 2 für jeweils 24,99 Euro. Beachtet, dass bei USK-18-Titeln noch zusätzlich 4,99 Versandkosten hinzukommen.

Wer nach Hardware für seine PS5 sucht, bekommt den DualSense-Wireless-Controller in diversen Farben für 49,99 Euro, die DualSense-Ladestation für 24,99 Euro oder das Sony Pulse 3D Gaming Headset für 79,99 Euro. Außerdem gibt es das Playstation VR Starter Pack inklusive PS-VR-Headset, PS-Camera, PS-Camera-Adapter und VR Worlds für 199,99 Euro im Angebot.