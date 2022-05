Activision Blizzard: Erfolgreiche Gewerkschaftsgründung durch Raven

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei Raven Software hat eine Interessensgemeinschaft aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Qualitätssicherung per Abstimmung die Gründung einer Gewerkschaft unter dem Dach der Communications Workers of America angestoßen. Es wird die erste Gewerkschaft bei einem börsennotierten US-Entwickler, wie Bloomberg berichtet.

Entwickler Raven Software unterstützt heutzutage unter Activision Blizzard andere Studios bei der Entwicklung und Pflege von Call of Duty - Warzone und den Multiplayer-Modi der CoD-Reihe. Die Interessensgemeinschaft gründete sich nach einer Entlassungswelle in der Quality-Assurance-Abteilung im Dezember 2021, wurde jedoch vom Management von Activision und Raven nicht anerkannt. Laut Dokumenten und Videos, die Bloomberg vorliegen, hatte das Management versucht, die entsprechenden Angestellten dazu zu bewegen, gegen die Gründung der Gewerkschaft zu stimmen. So wurden Nachrichten verschickt, in denen unter anderem aufgeführt war, dass Gewerkschaften keine bessere Bezahlung garantieren. Ein Sprecher Activisions gab zu Wort, dass eine so wichtige Entscheidung für alle 350 Angestellten bei Raven Software nicht von 19 davon getroffen werden solle. Am Tag der Abstimmung kam die Behörde National Labor Relations Board, die die Einhaltung des Arbeitsrechts überwacht, zu dem Schluss, dass Activision Blizzard die Rechte der Angestellten verletzt hatte, indem sie illegal bedroht und ihnen Social-Media-Vorgaben aufgezwungen wurden.

Die Arbeitsbedingungen in der Videospielbranche rückten in den vergangenen Jahren immer öfter ins Licht der Aufmerksamkeit, unter anderem in Form von Kritik an der Crunch-Kultur oder Aufarbeitung von Sexisumus und anderer Arten toxischer Firmenkultur, wie sie im letzten Jahr die Schlagzeilen um Activision Blizzard dominierte.