PM: Erlebt jetzt die Magie von Hogwarts Legacy auf PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei Hogwarts Legacy wollen wir euch wie nie zuvor in die Welt der Zauberer eintauchen lassen. Wenn ihr den Zauberstab schwingt, ist für Avalanche Software am wichtigsten, dass ihr wirklich das Gefühl habt, in dieser Welt zu leben. PlayStation 5 erlaubt es uns, noch tiefer in diese Welt einzutauchen, während ihr eure eigene Geschichte schreibt.

Keine Hexe und kein Zauberer sollte ohne Zauberstab sein, und der DualSense Wireless-Controller von PlayStation 5 wird in Hogwarts Legacy zu einer Erweiterung eures Zauberstabs. Mit den vielen Zaubersprüchen, die euch zur Verfügung stehen, sorgen die adaptiven Trigger für mehr Freiheit im Kampf. Bei jedem einzelnen Zauber spürt ihr den magischen Widerstand in euren Fingerspitzen, und zwar ganz gleich, ob ihr einen einfachen Zauber abfeuert oder die Energie für einen noch mächtigeren Zauber sammelt. Das haptische Feedback sorgt für eine direkte Verbindung zwischen dem DualSense Wireless-Controller und eurem Zauberstab und gibt euch ein einzigartiges Gefühl beim Zaubern. Wir haben diese Effekte gezielt auf die rechte Seite des Controllers gelegt, sodass der DualSense Wireless-Controller zu einer echten Erweiterung des Zauberstabs wird, den ihr im Spiel verwendet. Wenn ihr mit Protego einen Zauber abwehrt, spürt ihr das Knistern der Magie, die vom Schildzauber reflektiert und absorbiert wird.

Allerdings sind die adaptiven Trigger und das haptische Feedback nicht nur auf Zaubersprüche und den Einsatz des Zauberstabs beschränkt. Mit dem DualSense Wireless-Controller fühlt ihr viele verschiedene Ereignisse in der Welt, angefangen beim Zerstoßen von Zutaten im Mörser beim Zaubertränke-Unterricht, über das Geschrei einer Alraune bis hin zum Flug auf einem Besen oder einem Hippogreif. Der DualSense Wireless-Controller von PS5 ist eure Verbindung zur Magie.

Wir haben auch die LED-Beleuchtung des DualSense Wireless-Controllers einbezogen, um euer Spielerlebnis noch individueller zu gestalten. Wenn die DualSense-Beleuchtung nicht gerade beim Wirken von Zaubersprüchen oder beim Erleiden von Schaden aufblitzt, dann pulsiert sie in den Farben eures Hogwarts-Hauses: Blau und Bronze für Ravenclaw, Scharlachrot und Gold für Gryffindor, Grün und Silber für Slytherin und Gelb und Schwarz für Hufflepuff.

Seit den Tagen des geliebten PS1-Hagrids ist einiges passiert, was die visuelle Gestaltung angeht. Mit Hogwarts Legacy auf PS5 erlebt ihr Hogwarts und seine Umgebung in atemberaubendem 4K und könnt außerdem zwischen den Grafikmodi „Fidelity“ (Wiedergabetreue) und „Performance“ (Leistung) wählen. So bestimmt ihr euer bevorzugtes Spielerlebnis, ob ihr nun eine höhere Bildrate oder visuelle Detailtreue bevorzugt.

Tempest 3D AudioTech versetzt euch auf PS5 mitten in die Welt der Zauberer. Erlebt das Knistern des Feuers, wenn ihr Incendio wirkt, das Blubbern der Tränke in den Kesseln und die einmalig detailreiche Geräuschkulisse der Umgebung, damit ihr wirklich das Gefühl habt, mittendrin zu sein. Wenn ihr ohne Kopfhörer spielt, hört ihr über die Lautsprecher des DualSense Wireless-Controllers zusätzliche Geräusche wie den sanften Flügelschlag des Hippogreifs und die Effekte jedes Zaubers, den ihr wirkt.

Die SSD von PlayStation 5 sorgt für schnelle Ladezeiten, ganz gleich, wie ihr euch fortbewegt, sei es auf der schönsten Route auf einem Besen oder mithilfe der Schnellreise über das Flohnetzwerk. Wir unterstützen außerdem die Aktivitätskarten und die Spielhilfe-Funktion von PS5.

Wir sind stolz darauf, euch mit PS5 und dem DualSense Wireless-Controller die Welt der Zauberer noch näher zu bringen als je zuvor, wenn Hogwarts Legacy im Sommer 2022 veröffentlicht wird.