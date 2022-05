Hogwarts Legacy: Avalanche stellt PS5-Features vor

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Irgendwann im Sommer 2022 soll Hogwarts Legacy erscheinen, in dem ihr selbst zum Zauberschule an der berühmten Schule für Hexerei und Zauberei werden könnt. Nachdem Entwickler Avalanche Software im März 2022 bereits Gameplay und frische Infos aus dem Spiel veröffentlicht hat, geht das Studio in einem Eintrag im Playstation Blog nun etwas genauer auf die PS5-exklusiven Features des Spiels ein.

Natürlich will man die Features des Dualsense-Controllers so weit wie möglich ausnutzen. So wird die LED-Leiste um das Touchpad herum in den Farben des Hauses aufleuchten, dem ihr angehört. Außerdem nutzen die Entwickler die adaptiven Trigger, um die Wucht eurer ausgeführten Zauber möglichst originalgetreu abzubilden. Aus diesem Grund wurde auch der Fokus auf die rechte Seite gelegt, es soll sich wie eine Verlängerung eures Arms anfühlen.

Doch nicht nur die Zauberei selbst sollt ihr spüren, das haptische Feedback und die adaptiven Trigger sollen ganz allgemein für mehr Immersion sorgen. Sei es nun beim Zerstoßen von Zutaten im Mörser beim Zaubertränke-Unterricht, über das Geschrei einer Alraune bis hin zum Flug auf einem Besen oder einem Hippogreif. Auf rein technischer Seite will man außerdem 4K-Auflösung anbieten, in einem von zwei Grafikmodi: Wiedergabetreue und Performance. Vermutlich handelt es sich dabei um die übliche Unterscheidung zwischen 60 Bildern pro Sekunde und nativem 4K.

Dank der Tempest-Audio-Unterstützung soll auch die Sound-Kulisse möglichst realistisch sein. Als Beispiele führen die Entwickler blubbernde Zaubertränke, das Knistern des Incendio-Zaubers oder den Flügelschlag des Hippogreifs an. Und natürlich wird die SSD der Sony-Konsole genutzt, um Ladezeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Neben der PS5 wird Hogwarts Legacy auch auf PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch erscheinen.