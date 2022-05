Death Stranding 2: Hat sich Norman Reedus verplappert?

PC PS4 PS5

Schauspieler Norman Reedus verkörpert den Protagonisten Sam Porter Bridges in Death Stranding (Director's Cut im Test, Note 8.5), dem jüngsten Spiel von Kojima Productions. Reedus hatte bereits in der Vergangenheit gesagt, dass er sich in Gesprächen für weitere Projekte mit dem Studio von Hideo Kojima befinde. Auch Kojima selbst äußerte den Wunsch, wieder mit dem Star aus The Walking Dead und Boondock Saints zusammenzuarbeiten.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit dem Lifestyle-Magazin Leoedit wurde er unter anderem auf Death Stranding angesprochen. Interessanterweise heißt es in der Frage, er würde gerade für Death Stranding drehen und Reedus Antwort darauf: "Wir haben gerade mit dem zweiten Teil angefangen". Hat Reedus hier vorzeitig verraten, dass Death Stranding 2 nun aktiv in Arbeit ist? In dem Kontext wird jedenfalls ein Tweet von Kojima einige Tage später gedeutet. In dem teilt er mehrere Bilder mit ihm und Reedus. Auf einem davon knieet Reedus vor ihm, während Kojima mit einem mit Stacheldraht umwickelten Schläger droht. Der begleitende Text lautet: "Geh zurück in dein privates Zimmer, mein Freund." In Death Stranding hat Sam in jedem Ort und in größeren Logistikzentren einen Raum, der unter anderm Schlaf- und Waschmöglichkeiten und eine Schnellreisefunktion bietet.

Was das nächste Spiel von Kojima Productions wird, ist offiziell noch unklar. Kojima spielte etwa mit dem Gedanken, kleinere Spiele zwischen großen Projekten anzugehen und äußerte auf Twitter, er schaue Horror-Filme, um sich darauf vorzubereiten, das gruseligste Horror-Spiel zu schaffen.

Im Interview geht es abseits von diesem Satz vor allem darum, wie die Zusammenarbeit mit Kojima zustande kam. Das erste Projekt der beiden war das letztlich eingestellte Silent Hills. Wie Reedus erklärt, hat ein gewisser Gaststar in Death Stranding und weiterer kreativer Kopf hinter Silent Hills das eingefädelt: