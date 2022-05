PM: PlayStation startet in eine neue Ära der Abonnement-Services für Spiele (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist kaum zu glauben, dass fast 12 Jahren vergangen sind, seit wir der Welt PlayStation Plus zum ersten Mal vorgestellt haben. Wipeout HD war damals eines der ersten Spiele, die PlayStation Plus-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden. Das PlayStation Plus-Produkt hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und Mitgliedern weltweit mehr als 1.000 Spiele bereitgestellt. Wir haben unsere Angebote regelmäßig verbessert, um den 47 Millionen Mitgliedern, die heute Teil des Service sind, ein attraktives Paket zu bieten. Vor nur acht Jahren haben wir PlayStation Now als Beta-Version eingeführt. Mittlerweile ist es zu einem umfassenden Service herangereift, der mehr als drei Millionen Benutzern auf ausgewählten Märkten Freude bereitet.

Ab heute gehen wir mit unseren Services noch einen Schritt weiter. Ich freue mich, gemeinsam mit unserer PlayStation-Community in Asien das neue Angebot von PlayStation Plus mit drei Tarifen begrüßen zu können. Die Einführung beginnt heute in Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand. Nächste Woche wird Japan folgen. Die Einführung auf den Märkten in Nord- und Südamerika, Europa, Australien und Neuseeland findet kommenden Monat statt.

Dies ist eine spannende Zeit für uns, da wir nun damit beginnen, PlayStation-Spielern weltweit unseren riesigen Spielekatalog* bereitzustellen. Von höchster Priorität ist es für uns, bei diesem Service auf hochkarätige Spiele zu setzen. Wir freuen uns, bei Einführung einige der berühmtesten Titel bieten zu können, darunter Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 und Returnal für Extra- und Premium-/Deluxe-Mitglieder. Wir werden auch beliebte Klassiker wie Ape Escape, Super Stardust Portable,Syphon Filter, Tekken2 und vieles mehr auf Lager haben. Diese legendären Spiele werden fantastisch aussehen, wenn ihr sie auf PS5 und PS4 spielt. Unser Spielekatalog wird im Laufe der Zeit um weitere aufregende Titel aktualisiert und ich kann es kaum erwarten, dass alle Spieler in den Genuss dieser Erfahrung kommen.

Die Reise bis hierher, wo wir heute sind, war unglaublich und ich bin wirklich stolz auf die vielen Teams bei SIE, die unermüdlich daran gearbeitet haben, unsere Serviceangebote komplett neu zu gestalten und unseren Kunden so mehr Wert und Flexibilität zu bieten. Gemeinsam haben unsere Teams euch, die Spieler, bei den Entscheidungen, die wir getroffen haben, um dieses attraktive Spieleabonnement zu erschaffen, stets in den Mittelpunkt gerückt.

Vielen Dank an die PlayStation-Community, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet und diese neue Ära der Abonnementservices für Netzwerkspiele mit uns feiert. Bis dann.

*Die Verfügbarkeit des Spielekatalogs variiert je nach Zeit und Tarif. Weitere Einzelheiten und Updates zu PS Plus-Angeboten findet ihr unter https://www.playstation.com/Plus. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die automatisch (zum dann im PS Store geltenden Preis) in regelmäßigen und bei Abschluss des Abonnements festgelegten Abständen berechnet wird, bis die Kündigung erfolgt. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms