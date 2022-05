PM: Euer Leitfaden für das brandneue PlayStation Plus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Markteinführung des brandneuen PlayStation Plus startet heute in Asien und wir freuen uns sehr, diesen Service anbieten zu können, um Spielern noch mehr großartige Spiele bereitzustellen.

Lasst uns loslegen.

Wir haben PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem völlig neuen PlayStation Plus-Mitgliedschaftsservice vereint, der unseren Kunden weltweit mit drei Mitgliedschaftstarifen mehr Auswahl und einen zusätzlichen Wert bietet: Essential, Extra und Premium (Deluxe in Märkten ohne Streaming). Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung eines ausgewählten und vielfältigen Spieleportfolios mit Hunderten von qualitativ hochwertigen Spielen, die ihr mit einem Abonnement von Extra oder Premium (Deluxe) auswählen könnt.

Das neue PlayStation Plus wird in den meisten Ländern eingeführt, in denen das PlayStation Network verfügbar ist. Hier der Zeitplan zur Einführung (Zeiten vor Ort):

Seht euch die Tabelle unten an, um einen Überblick über die wichtigsten Vorteile zu erhalten.

Auf folgenden Märkten wird PlayStation Plus Premium eingeführt:

Die Preise variieren je nach Markt. Besucht unsere Website, um weitere Informationen zu den lokalen Preisen zu erhalten.

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Die Markteinführung des neuen PlayStation Plus erfolgt mit 700* Titeln, die auf drei Mitgliedschaftstarife verteilt sind. Zu den ausgewählten Inhalten gehören Blockbuster-Hits wie Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K 22, Red Dead Redemption 2, Returnal und mehr. Hier eine Liste der Beispiele, die wir im PlayStation Blog angekündigt haben. Die Titel können je nach Markt variieren. Seht euch also auf PlayStation.com die Spieleliste an, sobald das neue PlayStation Plus in eurer Region auf den Markt kommt.

Derzeitige PlayStation Plus-Mitglieder werden auf PlayStation Plus Essential umgestellt und genießen dieselben Vorteile, die PlayStation Plus bereits heute bietet, etwa monatliche Spiele für PS4 und PS5, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele, Zugang zum Online-Multiplayer und mehr. Die bestehenden Vorteile von PlayStation Plus werden nicht geändert.

PlayStation Now-Mitglieder migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich ihre aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen.

Nach der Einführung des neuen PlayStation Plus-Service ist PlayStation Now nicht mehr als eigenständiger Abonnementservice verfügbar und derzeitige PlayStation Now-Nutzer werden auf PlayStation Plus Premium umgestellt.

Für PlayStation Plus bleiben die Vorteile wie bei der ursprünglichen Tarifoption, die jetzt zu PlayStation Plus Essential wird. Weitere Tarifoptionen werden folgen (siehe Tabelle oben).

Auch beim brandneuen PlayStation Plus-Service werden die Spiele weiterhin monatlich aktualisiert, sodass es immer etwas Neues zu spielen gibt. Entsprechend unseres normalen Rhythmus für PlayStation Plus und PlayStation Now werden die Aktualisierungen zweimal pro Monat erfolgen. Die Ankündigungen für die neuesten monatlichen Spiele findet ihr im PlayStation Blog.

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus Extra und Premium/Deluxe

Das neue PlayStation Plus wird derzeit von den folgenden Geräten unterstützt:

Die monatlichen Spiele für PlayStation Plus, die zuvor auf PS3- und PS Vita-Geräte heruntergeladen wurden, bleiben weiterhin zugänglich, solange der Benutzer PlayStation Plus-Mitglied bleibt.

Die Möglichkeit, Spiele über PlayStation Plus herunterzuladen oder zu streamen, hängt vom gewählten Tarif und dem jeweiligen Markt ab. Einen Überblick dazu gibt die oben aufgeführte Liste der Märkte, auf denen der PlayStation Plus Premium-Tarif eingeführt wird.

Zum Herunterladen (PlayStation Plus Extra- und Premium-/Deluxe-Tarife)

Zum Streamen (PlayStation Plus Premium-Tarif)

Die monatlichen Spiele des Essential-Tarifs bleiben als reine herunterladbare Spiele erhalten.

Einige erste PlayStation- und PSP-Titel werden Trophäen bieten können, darunter Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Qube und Syphon Filter. Diese Funktion ist für Entwickler optional.

Ja. Alle Trophäen und gespeicherte Spieldaten aus dem Testzeitraum werden beim Kauf des Spiels übertragen.

Trophäen, die während der zeitlich begrenzten Spieltestversion des PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Tarifs erspielt wurden, bleiben im PSN-Profil erhalten, auch wenn die Testversion beendet und der Titel nicht gekauft wird. Wenn ihr den Titel zu einem späteren Zeitpunkt kaufen möchtet, könnt ihr dort weiter Trophäen erspielen, wo ihr aufgehört habt.

Wird ein heruntergeladenes Spiel aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog gespielt, werden die Spieldaten auf der PS4- oder PS5-Konsole gespeichert. Das hängt von der Konsole ab, auf der gespielt wird. Die Spieldaten können manuell im PlayStation Plus Cloud-Speicher gespeichert und auf eine PS4- oder PS5-Konsole herunterladen werden.

Für PlayStation Plus Premium-Mitglieder, die ein Spiel aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog streamen, werden die gespeicherten Daten automatisch im PlayStation Plus Game Streaming-Speicher gespeichert. Sie können das Spiel dann ohne Weiteres auf einem anderen Gerät weiterspielen und streamen.

Ja. Über PlayStation Plus könnt ihr DLC- und Add-on-Inhalte für die Spiele erwerben, die ihr aus dem Spielekatalog herunterladet. Wenn euer Abonnement ausläuft oder die Inhalte nicht mehr Teil des Service sind, verliert ihr auch den Zugriff auf die mit dem Spiel verbundenen DLC- und Add-on-Inhalte. Wenn ihr euer Abonnement für den Service erneut aktiviert oder das Spiel erwerbt, könnt ihr die gekauften DLC- und Add-on-Inhalte wieder nutzen.

DLC- und Add-On-Inhalte werden beim Streaming eines Titels nicht unterstützt.

Ja. Wird jedoch ein heruntergeladenes Spiel aus dem Spielekatalog im Rahmen der PlayStation Plus Extra- und Premium-/Deluxe-Tarife gespielt, ist alle sieben Tage eine Verbindung mit PSN erforderlich, um die PlayStation Plus-Mitgliedschaft zu validieren und weiterhin Zugriff auf das Spiel zu haben.

Dieser Schritt ist nur für Titel aus dem Spielekatalog im Rahmen der PlayStation Plus Extra- und Premium-/Deluxe-Tarife erforderlich. Er gilt nicht für die monatlich über PlayStation Plus Essential verfügbaren Spiele zum Herunterladen.

PlayStation Plus-Spiele, die zuvor für euer PSN-Konto eingelöst wurden, bleiben solange Teil eurer Spielebibliothek, wie ihr PlayStation Plus-Mitglied seid. Die PlayStation Plus-Vorteile werden hierdurch nicht geändert.

Wenn die Titel auch für PlayStation Plus verfügbar sind, könnt ihr Spiele, die zuvor aus dem PlayStation Now-Spielekatalog heruntergeladen wurden, weiterspielen. Die Fortschritte werden weiterhin gespeichert. Werden Inhalte, ähnlich wie bei PlayStation Now, nicht mehr im Rahmen von PlayStation Plus angeboten, kann nicht mehr auf die Titel zugegriffen werden, wenn sie nicht mehr Teil des Service sind. Wenn der Titel im PlayStation Store erhältlich ist und ihr beschließt, ihn zu kaufen, kann erneut auf die gespeicherten Daten zugegriffen werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass die gespeicherten Daten nicht gelöscht werden.

Der über PlayStation Now angebotene Spielkatalog wird sich bis zur Umstellung des brandneuen PlayStation Plus-Spielkatalogs laufend ändern. PlayStation.com wird mit dem neuen Angebot im Spielekatalog aktualisiert, wenn PlayStation Plus in eurer Region auf den Markt kommt.

Spiele, die aus dem brandneuen PlayStation Plus-Spielekatalog heruntergeladen wurden, werden auf eurer PS4- oder PS5-Konsole in ihrer ursprünglichen Qualität und mit ihren Audioausgabe-Modi lokal ausgeführt. Das bedeutet, dass die Qualität bis zu 4K erhöht werden kann, wenn das vom Spiel, der Konsole und eurem Fernseher unterstützt wird. Heruntergeladene Spiele mit PS VR-Unterstützung können auch auf eurem PS VR-System gespielt werden.

Darüber hinaus sind einige Online-Funktionen wie Add-ons und der Online-Modus nur mit der Download-Version des Spiels verfügbar.

Der PlayStation Plus Premium-Tarif bietet Streaming in ausgewählten Märkten mit Optionen bei der Auflösung von bis zu 1080p. Die Qualität kann abhängig von eurer Internetgeschwindigkeit und -bandbreite variieren. Eine Geschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s oder 15 Mbit/s für 1080p ist erforderlich.

Windows 7 (SP 1), 8.1 oder 10

Core i3 2,0 GHz

300 MB verfügbarer Speicherplatz

2 GB RAM

Soundkarte; USB-Port

Für eine optimale Leistung empfehlen wir die folgenden Spezifikationen:

Windows 7 (SP 1), 8.1 oder 10

3,5 GHz Intel Core i3 oder 3,8 GHz AMD A10 oder schneller

Mindestens 300 MB verfügbarer Speicherplatz

Mindestens 2 GB RAM

Soundkarte; USB-Port

DualShock 4 ist mit Spielen kompatibel, die über den PlayStation Plus-Spielekatalog auf dem PC gestreamt werden.

*Die Verfügbarkeit von Klassikern, Spieltestversionen und des Spielekatalogs variiert je nach Zeit und Tarif. Weitere Einzelheiten und Updates zu PS Plus-Angeboten findet ihr unter https://www.playstation.com/Plus. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die automatisch (zum dann im PS Store geltenden Preis) in regelmäßigen und bei Abschluss des Abonnements festgelegten Abständen berechnet wird, bis die Kündigung erfolgt. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms