Playstation Plus: Neue Details zu Upgrades, PS-Klassikern und mehr

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 549,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das neue überabeitete Playstation-Plus-Abo, das euch mit Essential, Extra und Premium drei Stufen mit jeweils unterschiedlichem Spieleangebot bietet, geht am 22. Juni in Europa an den Start. Bereits seit 23. Mai ist der Service in verschiedenen asiatischen Märkten verfügbar. Neben einem aktualisierten Leitfaden im Playstation Blog gibt es mittlerweile auf Reddit von diversen asiatischen Nutzern auch erste Erfahrungsberichte aus der Praxis. Beachtet, dass sich Details bis zum offiziellen Start in den USA und Europa noch ändern oder angepasst werden können.

Fortsetzung und Upgrade bestehender PS-Plus-Abonnements

Laut dem PS-Blog werden bestehende Playstation-Plus-Abos automatisch auf Playstation Plus Essential umgestellt und haben – bei unveränderter Laufzeit – damit dieselben Vorteile wie bisher (monatliche Gratisspiele, Cloud-Speicher, Online-Multiplayer). Playstation-Now-Nutzer oder Abonnementen beider Dienste migrieren zu Playstation Plus Premium, wobei sich die Dauer nach dem längeren der beiden Abonnements richtet.

Wer sein laufendes Abo auf eine höhere Stufe wie Extra oder Premium upgraden will, muss beachten, dass ein Upgrade nur für die komplette Restlaufzeit des bestehenden Abos möglich ist. Wenn ihr zum Beispiel aktuell ein PS-Plus-Abo bis Ende 2023 besitzt, müsst ihr beim Upgrade sofort die kompletten zusätzlichen Kosten für die höhere Abostufe bis Ende 2023 zahlen. Ein einmonatiges Testupgrade auf Premium ist nicht möglich, hier könnt ihr als Alternative zum Beispiel einen Zweitaccount nutzen, für den ihr einen Monat Premium kauft.

In diesem Zusammenhang berichten einige Reddit-User außerdem, dass die zu zahlende Upgrade-Differenz abhängig von Betrag ist, den ihr ursprünglich für euer PS-Plus-Abo gezahlt habt und frühere Rabatte nicht berücksichtigt werden. Habt ihr zum Beispiel eine einjährige PS-Plus-Mitgliedschaft bei der letzten Rabattaktion im PS-Store zum Angebotspreis von 39,99 Euro statt 59,99 Euro gekauft, wird für ein Upgrade auf die Extra-Stufe, die im Jahr 99,99 Euro kostet, ein Differenzbetrag von 99,99 Euro – 39,99 Euro = 60 Euro anstelle von 40 Euro berechnet.

Alternativ könnt ihr zur Verlängerung eures Abos einen Gutscheincode aus dem Einzelhandel (1-monatige, 3-monatige oder 12-monatige Mitgliedschaft für Playstation Plus oder Playstation Now) nutzen. Bei bestehenden Abos wird der eingelöste Gutschein basierend auf eurer aktuellen PS-Plus-Mitgliedschaftsstufe in eine dem Gutscheinwert entsprechende Zeitdauer umgerechnet (genauere Informationen findet ihr in dieser Umrechnungstabelle). Beim Einlösen eines 12-monatigen PS-Plus-Gutscheins verlängert sich zum Beispiel eure Extra-Mitgliedschaft um 219 Tage, in der Premium-Stufe sind es 183 Tage.

Klassische Playstation-Spiele

Vor kur​​​​​​zem veröffentlichte Sony eine Liste von Playstation-Klassikern, die Teil der Premium-Abostufe sind. Falls ihr früher bereits digitale Versionen dieser PS1- und PSP-Titel gekauft habt, könnt ihr nach deren Veröffentlichung im Playstation Store eine PS4- oder PS5-Version ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Ein separater Kauf oder eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft ist zum Spielen nicht nötig. Einige der Titel werden außerdem außerhalb des Abos zum Einzelkauf verfügbar sein.

Zudem werden ein paar dieser Spiele erstmals auch Trophäen bieten, darunter Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Qube sowie Syphon Filter. Diese Option ist für Entwickler optional und deshalb nicht bei jedem Spiel verfügbar.

Wie schon bei Sonys Retro-Minikonsole Playstation Classic liegen einige der Spiele nur in der europäischen PAL-Version (50 Hz) und nicht in der NTSC-Version (60 Hz) vor und laufen damit langsamer oder können ruckeln. VGC bestätigt dies unter anderem für Ape Escape,Everybody’s Golf, Wild Arms, Jumping Flash, Kurushi sowie die Worms-Titel.

Zeitlich begrenzte Testversionen

Die Premium-Stufe beinhaltet auch zeitlich begrenzte Demos von Spielen wie Horizon - Forbidden West, Cyberpunk 2077, Tiny Tina’s Wonderland oder Uncharted - Legacy of Thieves Collection. Trophäen, die ihr während des Testzeitraums erhalten habt, bleiben in eurem PSN-Profil dauerhaft erhalten. Eure Savegames werden beim Kauf des Spiels übertragen und ihr könnt ab diesem Punkt weiterspielen.

Downloadinhalte

Ihr könnt für Titel aus dem Playstation-Plus-Katalog DLC- und Addon-Inhalte im PSN-Store erwerben. Wenn euer Abo ausläuft oder die Spiele nicht mehr Teil des Service sind, verliert ihr den Zugriff auf die mit dem Spiel verbundenen DLCs. Wenn ihr das Hauptspiel später kauft, könnt ihr eure gekauften Downloadinhalte wieder nutzen. Beachtet dabei, dass DLC- und Add-On-Inhalte beim Streaming eines Titels nicht unterstützt werden.