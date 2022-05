Stalker 2 - Heart of Chornobyl: Entwicklung wieder aufgenommen

PC Xbox X PS5

Nachdem die Entwicklung von Stalker 2 - Heart of Chornobyl des in Kiew ansässigen Studios GSC Game World aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aus Sicherheitsgründen zunächst auf Eis gelegt wurde, bestätigten die Entwickler vor einigen Tagen auf ihrem offiziellen Discord-Kanal, dass die Arbeiten an dem Post-Apokalypse-Open-World-Shooter wieder aufgenommen wurden.

Es soll zumindest einen Teilumzug des Studios ins tschechische Prag gegeben haben, auch soll es weitere Kontaktaufnahmen zu Partnern und weiteren Studios in umliegenden Nachbarländern gegeben haben. Dies wurde sowohl über die tschechische Gaming-Website Vortex als auch durch Entwickler bei Ashborne Games und CBD Software bestätigt.

Bereits im März hatte sich GSC Game World dazu entschlossen, neben der vorläufigen Einstellung der Entwicklung, den Titel des Spiels von der ursprünglich russischen auf die bevorzugte ukrainische Schreibweise abzuändern.

Auch wenn die Arbeiten an Stalker 2 nun mit Hilfe externer Studios wieder aufgenommen wurden, dürfte der bisher angepeilte Veröffentlichungszeitraum von Dezember 2022 aufgrund der Verschiebungen und der aktuell schwierigen Situation für das Studio wahrscheinlich nicht zu halten sein. Sollte es dazu ein Update geben, erfahrt ihr das auch hier auf GamersGlobal.