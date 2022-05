Darauf freut sich die Redaktion im... Juni 2022

Es sommert gar sehr

Teaser Sommerloch? Nicht bei uns! Wir haben einiges zu sehen, zu spielen und auch viele andere Beschäftigungen in petto, die wir natürlich gerne an euch weitergeben wollen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Die vor wenigen Tagen gestartetewird hoffentlich Anfang Juni bereits durchgeschaut worden sein, die ersten Folgen sind schon mal extremst verheißungstsvollst (sic). Danach allerdings werde ich mich bis 1. Juli gedulden müssen, dann erst erscheinen die beiden letzten, überlangen Folgen. Ebenfalls gerade veröffentlicht wurde(bislang erst Folge 1 gesehen, die war gut) und auf Amazon Starzplay istzugänglich, allerdings wöchentlich kleckerlesweise, so dass ich erst Mitte Juni zu Ende gucken kann. Gleiches gilt für die fantastische fünfte Staffel vonViel Serien-Futter also! Im Kino frage ich mich bei all dem Feuilleton-Hype zum aktuellen, ob man sich den als Kinoliebhaber ansehen muss. Trotz Tom Cruise und Top Gun.[SPIELE/BRETTSPIELE] In Ermangelung eines wirklichen Freu-Spiels (wobei ich dann üblicherweise in euren Kommentaren auf einen Titel hingewiesen werde, den ich gerade schuldhaft vergesse) beobachte ich weiter die Patch-Entwicklung bei, werde viiiiieleichtweiterspielen und sicher auch mal inreinschauen.[SONSTIGES] Es stehen bei GamersGlobal einige größere Themen wie Server-Umzug, Grillfest und Großes Doku-Crowdfunding an, die mich in Beschlag nehmen, zudem ein Retro Gamer-Sonderheft zum Thema, das im Juni erscheint.[FILME/SERIEN] Irgendwie kommen die Frau und ich viel, viel, viel zu schnell durch. Das ist insofern ärgerlich, als dass wir die letzte Staffel am Stück durchbingen wollten und jetzt wohl doch wegen dem blöden Wochenturnus warten müssen. Grummel. Abgesehen davon werde ich wohl endlich die-Serie mit meinem Mitbewohner schauen, da hatten wir uns drauf geeinigt, zu warten, bis sie ganz da ist. Und mit meinem Mitarbeiter (ja, dem zwei Einträge unter mir in dieser Liste!) will ich auch nochschauen. Nur ganz für mich alleine schaue ich außerdem. Netter kleiner Volleyball-Anime.[SPIELE/BRETTSPIELE] Jetzt hat der Spaß ein Loch, ich mussbeenden. Warum? Ist doch klar, Ende Juni kommtraus. Endlich wieder richtig schön Fratzengeballer für die neuen Viecher austeilen verspricht extrem geil zu werden. Und dazu kommt der Switch-Skill-Switch. Mit dem Langschwert vom Sakura-Hieb direkt auf dem Helmbreaker zu wechseln, das verspricht ein wahrer Monster-Albtraum zu werden.[SONSTIGES] Direkt mit meinen Sunbreak-Plänen kollidieren meine Urlaubspläne. Ende des Monats geht's ein paar Tage nach Schottland. Die Vorfreude ist riesig und immerhin kann die Switch mit auf die Insel. Jippieeeeieieie![FILME/SERIEN] Von den Film- und Serienstarts im Juni interessiert mich, mal wieder, praktisch gar nichts. Am ehesten noch, da ich, ja ernsthaft,für einen guten Schauspieler halte und sogar so manchen Streifen in dessen "Schwächephase" gerne mochte. Ins Kino werde ich dafür aber wohl kaum gehen. Zuletzt habe ich in erster Linie Versäumtes nachgeholt, etwaund. Ich fand sie tatsächlich beide absolut okay. Aber auf eine Fortsetzung, die es mit Teil 1, 2 oder wenigstens Teil 3 aufnehmen kann, muss ich wohl doch noch etwas warten.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der GG-Release-Kalender quillt zwar förmlich über vor lauter Indie-Spielen und Re-Releases von Uralt-Games, aber letztlich gibt es nur zwei Titel im Juni, auf die ich wirklich Bock habe – und beide erscheinen auch noch am selben Tag.verspricht einfach extrem spassige Matches im Multiplayer, wobei ich stark hoffe, dass der Switch-Titel auch gegen die KI Laune macht. Das zweite Spiel ist. Mag sein, dass der neue Teenie-Horror von Supermassive Games vor allem mehr vom Gleichen bietet. Aber das wäre eben keineswegs schlimm, denn ich mag das Spielkonzept sehr und kann mir gut vorstellen, dass The Quarry wieder deutlich stärker als diemit Referenzen auf Horror-Filme der 80er bei mir punkten kann.[SONSTIGES] Während ihr diese Zeilen lest, weile ich wahrscheinlich gerade noch auf einem Anspielevent in den USA. Ja, viel Zeit geht dafür zwar drauf, und viel vom Land werde ich wohl nicht sehen. Aber nach mehr als zwei Jahren Corona werde ich die (Teil-)Rückkehr zur Normalität genießen und freue mich einfach aufs Hands-on eines Spiels, das, gemessen an seinen "Vorgängern", ein Kracher werden könnte.[FILME/SERIEN] Auf ZDF lief eine Zeit lang die schön-stumpfe Sketch-Sendung. Diverse Figuren wie Caesar wurden voná lagespielt, Ostdeutsche Maurer bauten unter anderem die Cheopspyramdie kopfüber in die Wüste, im Wilden Westen wurde Der-alles-als-sexuell-zweideutig-missverstehende Charlie erschossen, weil er mit seinem Gelächter über "Sperr ma' die Lauscher auf" nervt. Wer nun nicht möglichst schnell wegscrollt, der freut sich vielleicht wie ich auf. Das wird quasi eine Folge in Filmlänge mit reichlich Gastauftritten von Schauspielern. Ich erwarte nicht das deutsche, aber wenn sie es mit der Laufzeit nicht übertreiben, bin ich heiß drauf! Außerdem habe ich immer noch nichtgesehen, plane das aber mit einem gewissen Dennis H. zu ändern.[SPIELE/BRETTSPIELE]ist mein liebster Teil der stumpfen Massenprügler-Reihe, mit meiner Wertschätzung fürhalte ich auch nicht hinter den Baum. Vom neuen Crossovererhoffe ich mir die selbe kleine Taktik-Dosis wie im Vorgänger und jede Menge Fan-Service, der mir (und meiner Frau) den Sommer reichlich versüßen dürfte. Die Story wählt auch einen interessanten Ansatz, aber da schraube ich meine Erwartungen herunter.[SONSTIGES] Ich freue mich über die Neuigkeiten, die der Xbox & Bethesda Showcase und andere sommerliche Entwickler-Präsentationen für uns bereit halten. Ich hoffe auch wieder auf eine so gelungene Devolver-Präsentationsparodie wie im vergangenen Jahr.[FILME/SERIEN] Durch den Nachwuchs und fiese Erkältungs- und Magen-Darm-Phasen ist unser Mountain of Joy aus Filmen und Serien in den letzten Wochen unfassbar hoch gewachsen, und dann haben wir auch noch einen kostenlosen Testmonat für Apple+ erhalten. Immerhin ein paar Folgenkonnten wir uns dort schon geben. Harmloser Spaß, ganz nett. Scharf bin ich außerdem auf, eine Serie, in der die Erinnerungen von Menschen an ihre Arbeit und das Privatleben durch einen chirurgischen Eingriff strikt voneinander getrennt wurden. Die Serie soll ein einziger Mindfuck sein. Und hoffentlich bleibt Zeit für die neuen Staffel vonund. Aber ehrlich, ich glaub nicht dran.[SPIELE/BRETTSPIELE] Am 6. Juni erscheint mitdas neue Kapitel für. Es wird euch nicht überraschen, dass ich auch mit meiner Nachtklinge auf der Hochinsel vorbeischaue. Das neue Ingame-Kartenspiel (Gwent und Triple Triad lassen grüßen) konnte ich bereits auf dem Testserver ausgiebig spielen. Macht Laune! Danun auch für den PC erscheinen soll, werde ich mir zudem das Mobile-Hack-and-Slay-MMO von Blizzard zumindest mal anschauen (um mitreden zu können). Allzu viel erwarte ich aber nicht. Ansonsten werde ich die Extra-Version vom neuen PlayStation Plus nutzen, um in zwei, drei Spiele reinzuspielen, für die bisher keine Zeit war. Ich denke hier anund[Sonstiges] Was haben die Netflix Geeked Week, das Summer Games Fest, die Future Games Show, die PC Gaming Show und der Games Showcase von Xbox & Bethesda gemeinsam? Na klar, sie finden im Juni statt! Und wie jedes Jahr sitze ich auch jetzt wieder mit kindlicher Vorfreude am PC und kann es kaum abwarten, bis die Trailer- und Ankündigungs-Welle losgeht. Daumen drücken, dass es trotz der Verschiebung erstmals Gameplay zugeben wird![FILME/SERIEN] Zumindest cineastisch kommt das Jahr im Sommer so langsam in Fahrt. Gleich ein paar Sachen haben es auf meine Watch-Listfür den Juni geschafft., das Toy Story-Spin off um den knorrigen Astronauten Buzz Lightyear gehört auf alle Fälle mit zu meinen Highlights. Auf dem Treppchen steht aber die dritte Staffel der TV-Adaption von’ unds düsterem, nicht ganz so gewaltfreiem Comic-Spektakel. Das wird ein Spaß. Genauso wies hervorragende-Hommage, die im Juni ebenfalls in die dritte Runde geht. Last but not least: Das Monatsende lasse ich dann mit der vierten Staffel vonausklingen. Die Serie hatte zwar nach einem furiosen Start den einen oder anderen Hänger, aber trotzdem gehört die TV-Adaptionvons düsterem Tech-Thriller zumeinen Lieblingen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Neben einigen älteren Spielen, in die ich immer mal wieder zur Entspannung reinschaue, stapeln sich bei mir gerade die arbeitsbedingten Titel. Hier ein Meilenstein, dort eine Plattform-Submission, eine Lokalisierung, ein Konzept, ein „Problemkind“ und eine neue Förderung. Da bleibt nicht so wirklich viel Zeit für private Spiele-Sessions. Im Gegenteil. So werde ich diesen Monat wahrscheinlich, und dass leider nur kurz, inreinschauen.[SONSTIGES] Ok. Im Juni habe ich nur Zeit für alte Kamellen auf dem Kindle. Nebenaus dem Jahr 2003 habe ich mir, auf Anraten eines Bekannten, die komplette-Serie um den Startbandvonbesorgt. Wem der Name bekannt vorkommt: Michael Connelly hat auch die Bücher um Harry Bosch geschrieben, die als gleichnamige TV-Serie bei Amazon liefen, mit dem großartigenin der Hauptrolle.

[FILME/SERIEN] Es muss die Frage erlaubt sein: Bin ich noch ich selbst? Momentan reizt mich fast nichts im Seriensektor – und das, obwohl es doch ein Überangebot gibt. Ich überlege sogar, vom normalen Sky-Abo auf Sky Ticket downzugraden, einfach, um 30 Euro monatlich zu sparen. Ich denke aber, bei der vierten Staffel von Westworld werde ich schwach. Die dritte Staffel von Atlanta muss ich ja leider irgendwann bei der Liebsten nachholen, in Ermangelung eines eigenen Disney+-Abos. Dort läuft dann auch die zweite Staffel von Only Murders in the Building. Was das Kino angeht: Ich habe zuletzt die Vorschau von Massive Talent, in dem Nicolas Cage sich selbst spielt, gesehen und fand das witzig. Und da Baz Luhrmann-Filme auch meist wirklich gut sind, könnte auch Elvis was für mich sein.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich kann mich nur wiederholen. Da habe ich mir ein paar Spiele geholt – und dann fängt man abends eine Partie Football Manager 2022 an und wenn man das nächste Mal auf die Uhr sieht, steht da was von 3 Uhr oder so... Beim Blick in den Releasekalender wird immerhin klar: Into the Ice - Nazis of Neuschwabenland ist der Gewinner in der Kategorie "Absurdester Spieletitel des Jahres".



[SONSTIGES] Der Juni könnte ganz schön stressig sein. Zuerst bin ich in Berlin, um mit einer Kollegin einen Preis entgegenzunehmen. Dann kommt die Liebste über Pfingsten und wird von mir zu einem Fußballspiel gezwungen. Mitte des Monats geht's dann zu ihr nach Östereich und kurz danach verteilt unsere Redaktion selbst Preise an die besten Sportler aus dem Landkreis. Puh. Vielleicht kann ich mich mit Musik ablenken: Life Is Yours heißt das neue Album der Foals. Mehr kickt mich aber erst einmal nicht...