Montagmorgen-Podcast #444

Teaser Manchen Spieleredakteuren kann man fast schon hellseherische Fähigkeiten bescheinigen. Bei einem Blick in die Vorschau dieser Woche wird klar: Auch ein GamersGlobal-Angestellter hat diese Macht!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es gibt Menschen, die haben die seltene Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Mal mehr, mal weniger. Dennis zum Beispiel. Der wird euch in dieser Woche mit unfassbarem Hintergrundwissen und Eindrücken zu Spielen versorgen, die noch in der Zukunft stehen. Die Preview-Offensive ist real, auch dank seinem Schüler Hagen. Freut euch also auf einige Vorschauen, doch natürlich wollen wir auch Tests nicht vergessen, ebenso wie eine Kolumne. Und eine kleine Schelte, denn es gab nur eine (!) Userfrage in dieser Woche.

Die Timecodes dieser Folge: