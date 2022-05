Nintendo Switch Online: Kritik wegen schwerem Bug bei Kirby-Emulation

Switch Wii WiiU andere

Wer zusätzlich zu einer Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online das Erweiterungspaket bucht, erhält unter anderem Zugriff auf einen N64-Emulator mit einer wachsenden Bibliothek an Titeln. Der jüngste Neuzugang ist das am 20. Mai 2022 in den Katalog aufgenommene Kirby 64 - The Crystal Shards. Dabei handelt es sich um einen 2,5D-Plattformer. Das erste vollwertige 3D-Abenteuer mit der rosa Knutschkugel erschien in diesem Jahr: Kirby und das vergessene Land (im Test).

Wie VideoGamesChronicle berichtet, klagen nun diverse Spieler auf sozialen Plattformen über einen schweren Bug und teilen auch entsprechende Videos: Wird Kirby in Unterwasser-Abschnitten von bestimmten Gegnern getroffen, kommt es vor, dass die Betäubungs-Animation der Spielfigur nicht voll abläuft, sondern der rosa Held in dem Zustand festhängt. Oft könne er sich dann nicht mehr bewegen, worauf das Spiel beendet und neu geladen werden müsse. Es handele sich um keinen seltenen Fehler und Nutzer behaupten, sich nicht an einen derartigen Bug im Original erinnern zu können.

Das könnte der Fall sein, zumindest schlichen sich schon bei anderen N64-Emulationen neue Fehler ein, die per Patch behoben wurden. So zeigen Bilder, dass in The Legend of Zelda - Ocarina of Time zunächst Nebel nicht dargestellt wurde, was unter anderem die Levelgrenzen in dem Raum sehr offensichtlich machte, in dem man gegen Dunkel-Link kämpft. Bei Paper Mario konnte ein gewisser Crash sogar den Spielstand beschädigen.

Doug Bowser, President von Nintendo of America, sagte im November vergangenen Jahres The Verge, dass der Gaming-Riese das Feedback zu den N64-Emulationen sehr ernst nehme.