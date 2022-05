PM: Dorothee Bär zu Gast im #gamechanger-Talk (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 23. Mai 2022 – Der nächste #gamechanger-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche findet am 25. Mai statt. Zu Gast ist dieses Mal Dorothee Bär. Ab 14:30 Uhr wird die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Familie und Kultur mit game-Geschäftsführer Felix Falk auf der Live-Streaming-Plattform twitch.tv diskutieren. Dabei wird es unter anderem um die neue Rolle der ehemaligen Digitalstaatsministerin in der Opposition gehen: Was zeichnet gute Oppositionsarbeit aus und wie blickt sie auf die aktuelle Politik der neuen Bundesregierung? Besonders im Fokus steht dabei die Digitalpolitik. Auch das Thema Hate Speech auf Internetplattformen und was effektiv dagegen getan werden kann, soll debattiert werden. Im Gespräch wird es zudem um Dorothee Bärs persönliche Beziehung zu Games gehen und was aus ihrer Sicht getan werden muss, um Deutschlands Attraktivität als Games-Standort weiter zu steigern.

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

In vergangenen #gamechanger-Talks hat der game bereits Saskia Esken (SPD), Christian Lindner (FDP) oder Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt. Alle bisherigen Talks können nachträglich unter www.game.de/gamechanger-twitch-talk geschaut werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

