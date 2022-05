PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 23. bis zum 27. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Series X|SundXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Floppy Knights

Game Pass – Floppy Knights ist ein frischer Mix aus Taktik- und Kartenspiel. Phoebe und Carlton, eine brillante junge Erfinderin und ihr bester Freund der Roboter-Arm, treten in rundenbasierten Kämpfen gegen ihre Feinde an. Stelle Dein perfektes Deck zusammen, führe coole Karten-Kombos aus und geleite die Floppy Knights zum Sieg. Floppy Knights ist pünktlich zum Release im Game Pass verfügbar.

Hardspace: Shipbreaker

PC Game Pass – Ausgestattet mit modernster Bergungstechnologie zerlegst und zerschneidest Du in der Schwerelosigkeit verlassene Raumschiffe. Dein Ziel ist es, die wertvollen Materialien an Bord zu bergen. Aber sei stets auf der Hut und achte darauf, dass Du keine explosive Kettenreaktion auslöst, die tödlich oder – schlimmer noch – kostspielig sein könnte! Im Spiel verbesserst Du Deine Ausrüstung, nimmst lukrative Aufträge an und begleichst die Schulden bei der LYNX Corporation. Neben einer fesselnden Kampagne entspannst Du Dich im freien Spiel oder misst Dich in zeitlich begrenzten Herausforderungen. Hardspace: Shipbreaker ist pünktlich zum Release im PC Game Pass verfügbar.

Injection π23 'Ars regia'

Optimiert für Xbox Series X|S – Auf Dich wartet klassischer Survival-Horror. Du überstehst ihn nur, indem Du knifflige Rätsel löst, mutig Deine Umgebung erkundest und dabei strategisch vorgehst. Du schlüpfst in die Rolle einer ausgestoßenen Person, die nach ihrem verschwundenen Hund sucht und dabei in eine dunkle Verschwörung verwickelt wird. Mach Dich gefasst auf den zweiten Teil der Injection π23-Trilogie.

Spacelines from the Far Out

Du hast Lust auf ein Koop-Abenteuer, in dem Du und Deine Freund*innen die Crew eines intergalaktischen Reiseunternehmens seid? Dann ist Spacelines from the Far Out genau das Richtige für Dich. Eure Aufgabe besteht darin, die Passagiere sicher und zufrieden von A nach B zu bringen, ohne dass ihnen dabei übel wird.

Amazing Superhero Squad

Xbox One X Enhanced – Es ist nicht einfach, die Probleme einer verfluchten Stadt zu lösen und dabei nicht verrückt zu werden. Leite ein Team von Superheld*innen, bewahre Storborg City vor drohenden Katastrophen und besiege Deine unehrenhaften Rival*innen. Halte Dein Unternehmen am Laufen und lass nicht zu, dass die Einnahmen auf null sinken. So löst Du nicht nur die Probleme Deiner Mitarbeiter*innen, sondern auch die der Stadt.

Blow and Fly

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der böse Sohn Deiner Besitzer*innen hat Dein Aquarium zerstört und jetzt brauchst Du dringend Wasser! Versetze Dich in die Rolle des verzweifelten Kugelfischs und finde über knifflige Rätsel den Weg zurück ins kühle Nass.

Lab Crisis

In diesem rundenbasierten Puzzlespiel geht es um einen Roboter, der Wissenschaftler*innen aus einem von Mutanten verseuchten Labor rettet. Je mehr Wissenschaftler*innen Du auf einmal fängst, desto länger wird die Kette.

Zombo Buster Advance

Willkommen in diesem Tower Defense-Game, das in Gebäuden mit austauschbaren Aufzügen spielt. Stelle Deine Truppen auf und wehre Zombiehorden ab – das Ganze natürlich mit verschiedenen Waffen und Gadgets.

Sniper Elite 5

Game Pass – Die preisgekrönte Serie kehrt zurück. Als Scharfschütz*in erlebst Du den taktischem Kampf aus der dritten Person. Mit verbesserter Kill-Cam kämpfst Du auf den bisher realistischsten Karten mit vielen Schauplätzen aus der ganzen Welt. Über ein verbessertes Bewegungssystem hast Du noch mehr Freiheiten als jemals zuvor. Sniper Elite 5 ist pünktlich zum Release im PC Game Pass verfügbar.

My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer

Erdpony Sunny möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Aus diesem Grund veranstaltet sie das Maretime Bucht-Fest, eine vergessene Feier der Freundschaft und Magie. Aber irgendein Pony will die Feier verderben – es klaut Kuchen, lässt Hasen frei und verdirbt sogar Pipps Gemälde! Nur Sunny kann helfen, die magischste Feier zu veranstalten, die Equestria je gesehen hat. Mit Magie veranstaltest Du Modeschauen, findest niedliche Tiere, fliegst mit Pegasi und vieles mehr.

Arcade Spirits: The New Challengers

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Finde einen Ausgleich zwischen Deinem Sozialleben und der Leitung eines E-Sport-Teams in einer retrofuturistischen Welt, in der Spielhallen die Gaming-Szene dominieren. Nach dem Erfolg der preisgekrönten Visual Novels Arcade Spirits sind Fiction Factory Games mit der Fortsetzung zurück.

Kao the Kangaroo

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Kao the Kangaroo ist ein wunderschöner 3D-Platformer voller Spaß, Entdeckungen, Abenteuern und Geheimnissen. Begleite Kao auf einer unvergesslichen Reise, um die Geheimnisse rund um das Verschwinden seines Vaters aufzudecken. Er durchquert abwechslungsreiche Umgebungen voller Gefahren und Rätsel. Dabei bringst Du immer neue Hinweise ans Licht und enthüllst eine geheime Welt unter der Oberfläche.

Moo Lander

Moo Lander ist ein 2D-Action-Adventure-RPG mit Metroidvania-Elementen, das eine epische Geschichte über Kühe und Milch erzählt. Zusammen mit der KI Deines Raumschiffs kämpfst Du gegen Gegner und überlistest sie, während Du nach und nach die Geschichte Deines Charakters und seiner Geheimnisse aufdeckst.

Pac-Man Museum+

Pac-Man Museum+ enthält 14 Titel der legendären Spiele-Serie! Spieler*innen tauchen entweder ein in den kultigen Original-Arcade-Klassiker oder eine Vielzahl weiterer Ableger aus über 40 Jahren Pac-Man-Geschichte! Außerdem warten Online-Ranglisten auf Dich sowie die Möglichkeit, Deine eigene virtuelle Spielhalle zu gestalten! Ultimate-Mitglieder spielen ab dem ersten Tag mit Cloud-Gaming und Touch-Steuerung – ein Controller ist nicht erforderlich! Erhältlich auf Cloud, Konsole und PC und pünktlich zum Release im Game Pass verfügbar.

Sword and Bones

Die Dämonenwelt überfällt die Menschheit alle 500 Jahre. Der Wolfsdämon hat das Königreich Vestus heimgesucht und es scheint keine Hoffnung mehr zu geben. Es gibt aber einen Helden, der dem Ganzen ein Ende setzen kann: Du, ein*e namenlose*r Krieger*in mit einem Schwert in der Hand. Worauf wartest du noch? Verteidige das Königreich in einem Abenteuer voller Action im Geiste klassischer Retro-Spiele.