Metal - Hellsinger: Serj Tankian von System of a Down neu mit dabei

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am kommenden Rhythmus-Shooter Metal - Hellsinger ist bereits eine ordentliche Auswahl an Hartmetall-Musikern beteiligt. Wie Publisher Funcom kürzlich mitteilte, stößt jetzt auch noch Serj Tankian, Sänger der legendären kalifornischen Metal-Band System of a Down, mit dazu. Im unten verlinkten Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von dem von ihm gesungenen neuen Track No Tommorow verschaffen. Der Creative Director des schwedischen Entwicklers The Outsiders, David Goldfarb, schwärmt:

Was soll man dazu noch sagen! Wir haben so viele System of a Down-Fans im Studio, dass wir kaum glauben können, dass sich Serj Tankian in unsere ohnehin schon unglaubliche Riege von Sängern einreiht. Er hat den Track meisterhaft interpretiert und ihn auf eine Weise zu seinem eigenen gemacht, wie es nur Serj kann. Wir sind so aufgeregt und können es kaum erwarten, euch alle spielen zu sehen!

In Metal - Hellsinger geht ihr im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle, auf einem Rachefeldzug gegen den Teufel höchstpersönlich. Eure Angriffe und Finisher sollen dabei effektiver werden, wenn ihr sie im Takt des E-Gitarren-dominierten Soundtracks ausübt. Nach der Kampagne wartet auf euch noch der "Torment Modus", in dem ihr euch online mit anderen Spielern messen könnt. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt, es soll aber noch in diesem Jahr erscheinen. Unterstützt werden PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S.