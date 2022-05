Check von SupArai

PC Switch PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Story egal, wo geht‘s zum Kampf?

Einer der acht Schergen, die ihr besiegen müsst, um zum Endkampf zu gelangen.

Der Weg zur Macht

In den Trial-Schreinen gilt es kleine Rätsel zu lösen, damit sich die Belohnungstruhe öffnet.

Der Action-Builder

Ihr könnt den Angriff auf der A-Taste noch um vier weitere Skills erweitern, bis ihr das Limit von sieben erreicht. Mit jedem Weiteren steigen jedoch auch die SP-Kosten.

Willkommen im Retro-Legoland

Der Teufelslaser mit Zielsuchfunktion grillt sich durch das Heer an einfachen Fußsoldaten.

Fazit

Roguelite für PC, Playstation 4, Switch

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: Ab 8,99 Euro

In einem Satz: Netter Roguelite-Happen für zwischendurch, der jedoch klar hinter den Genre-Highlights zurückbleibt.

Das Roguelite-Genre spült unentwegt immer weitere Vertreter seiner Art an die Oberfläche, häufig von unbekannten Entwicklern. Das Studio Alphawing schickt sein Action-Rollenspielins Rennen, in dem ihr euch als aller Stärke beraubter Krieger auf eine Rettungsmission begebt.Zu Beginn von Samurai Bringer werdet ihr zwar Zeuge einer schicksalshaften Begebenheit, die Story passt jedoch auf ein Post-It. Sie spielt auch eine untergeordnete Rolle und dient nur als Aufhänger für die folgenden, wüsten Raufereien mit aberdutzenden Gegnern. Roguelite-typisch seid ihr zu Anfang des Spiels ein schwächlicher Samurai-Novize, der schnell ins Gras beißt. Zum Glück steht die Göttin Susanoo an eurer Seite, sie erweckt euch nach jedem Ableben in einem sicheren Hub-Gebiet.Nach jedem Tod wird euer Held ein bisschen mächtiger. Was dazu führt, dass ihr immer weitere zufallsgenerierte Stages bereisen könnt, bis ihr unweigerlich auf einen Gegner trefft, der euch wieder zu Kleinholz macht. Und das ist mir in den ersten zwei Stunden sehr häufig passiert, mit teilweise frustrierend kurzen Runs.Aber Geduld zahlt sich aus, denn euer Charakter wird durch diverse Systeme permanent stärker. Durch bloßes Spielen erreicht ihr Meilensteine – insgesamt gibt es 150 davon – mit denen kontinuierlich Verbesserungen für euren Charakter einhergehen. Vornehmlich steigern die Belohnungen euren SP-Vorrat (das Mana-Äquivalent) und die Anzahl möglicher Angriffsverknüpfungen im Action-Builder. Weitere Quelle für Verbesserungen sind die Trial-Schreine, kleine Gebiete, in denen ihr Logik- und Geschicklichkeitsaufgaben lösen müsst.Nach einem erfolglosen Run wandern zudem die Abbilder besiegter Kommandanten in eure Sammlung. Diese Samurai besitzen bereits ein Build-Setup, das ihr in einem Anlauf nutzen könnt, indem ihr in ihre Rüstung schlüpft. Durch das Besiegen acht mächtiger Dämonen-Gegner verstärkt ihr zudem eure Lebensleiste um fixe 100 Punkte.Ebenfalls wichtig, aber nach dem Ableben verloren, sind die Gegenstände, mit denen ihr euren Kämpfer ausrüstet. Einige dieser Items unterstützen euch nämlich mit hilfreichen Skills: Sie verstärken eine Waffengattung, gewähren euch mehr Angriffskraft, die SP-Regeneration wächst und vieles mehr. Während eines Runs trefft ihr zudem auf Helfer, zum Beispiel regeneriert ihr in einem Gasthaus eure Hitpoints oder kauft bei einem Händler Ausrüstungsgegenstände.Ein tolles Element in Samurai Bringer ist der Action-Builder. Er ermöglicht euch den Bau eines eigenen Skill-Sets. Die dafür benötigten Skill-Rollen droppen besiegte Samurai und deren Fußsoldaten. Im Action-Builder kombiniert ihr die verschiedenen Schlagvarianten mit passiven Skills, verseht sie mit Elementschaden und individualisiert so euren Spielstil. Die Praxis hat mir die Grenzen des Systems zwar schnell vor Augen geführt, denn wenige Kombinationen machen wirklich Sinn und die Anzahl der Skill-Varianten ist überschaubar. Aber es macht Spaß mit den Variationen zu spielen und eure Angriffe kurzfristig im Kampfgeschehen anzupassen.Optisch fühlte ich mich in Samurai Bringer in ein Mini-Samurai-Legoland versetzt. Besonders aufwändig ist die Grafik nicht, trotzdem sind die Kämpfer liebevoll und detailliert gezeichnet. Was auch für das bombastische Effekt-Gewitter gilt, das in Kämpfen gegen mehrere Kommandanten über den Bildschirm flackert.Inszenierung, Musik und Soundeffekte erinnern mich an die frühen 1990-Jahre und könnten so auch auf einer SNES stattgefunden haben. In den Kämpfen fiepst und zischt es durchgehend aus jeder Ecke, im Hintergrund dudelt ein Chiptune-Soundtrack. Die Untermalung passt zum Spiel, trotzdem musste ich die Lautstärke weit herunterregeln, um die Geräuschkulisse auszuhalten.Es hat bei mir einige Stunden gedauert, bis mir Samurai Bringer die ersten Erfolge gönnte. Aber ab dem Moment erzeugte das Roguelite eine kleine Suchtspirale. Der Charakter wird stetig mächtiger und mit steigender Anzahl der Skill-Rollen öffnen sich immer mehr Möglichkeiten zur Tüftelei im Action-Builder. Wodurch auch die Runs immer länger und erfolgreicher werden.Die Inszenierung der Skills ist gut gelungen und auf dem Bildschirm rummst es in den Kämpfen gegen die Gegner-Horden ordentlich. Aber am Gameplay habe ich einige Kritikpunkte: Das Spieltempo in Samurai Bringer ist mir insgesamt zu niedrig, auch weil sich die Angriffe und Moves für meinen Geschmack nicht geschmeidig aneinanderketten lassen, stockt der Spielfluss regelmäßig. Nicht ganz gelungen ist meiner Meinung auch das Balancing. Bei vielen Runs war ich sehr lange mit einer Ein-Angriff-Taktik erfolgreich. Was auf Dauer eintönig wird.Trotz meiner Kritikpunkte hatte ich in den bisherigen zwölf Stunden eine gute Zeit mit Samurai Bringer. Sich durch Gegnermassen zu fräsen, mächtige Samurai-Kommandanten umzuhauen und dämonische Oberbosse zu besiegen macht einfach Spaß.