Age of Empires: Großes "Red Bull Wololo: Legacy"-Turnier im Oktober

Gestern wurde angekündigt, dass das weltgrößte "Age of Empires"-Turnier auch dieses Jahr stattfindet. Auf dem Red Bull Wololo: Legacy könnt ihr euch in den Disziplinen Age of Empires - Definitive Edition, Age of Empires 2 - Definitive Edition und Age of Empires 4 (im Test) messen. Das Turnier steht im Zeichen des 25 jährigen Jubiläums der erfolgreichen Spielereihe. Der Preispool liegt bei insgesamt 550.000 USD, wobei mit 300.000 USD der größte Batzen auf AoE4 entfällt.

Es gibt drei Möglichkeiten, über die ihr euch qualifizieren könnt. Über eine direkte Einladung, die erfolgreiche Teilnahme in Community Turnieren und die für alle offenen Qualifikationsspiele. Diese finden bis September 2022 statt. Der Hauptevent folgt vom 21. bis 30. Oktober. Austragungsort ist erneut das Heidelberger Schloss. Alle Details könnt ihr auf der offiziellen Website nachlesen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.