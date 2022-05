Steelrising: Story-Trailer zur historischen Roboter-Action

PC Xbox X PS5

Publisher Nacon hat einen Trailer zum Action-Spiel Steelrising vom Entwickler Spiders veröffentlicht. Steelrising ist in einer alternativen Historie angesiedelt, in der Ludwig XVI. die Bevölkerung mit tödlichen Automaten terrorisiert. Ihr spielt die Automaten-Dame Aegis, die sich im Namen ihrer Herrin Marie Antoinette der französischen Revolution anschließt und gegen die mechanische Armee des Königs in den Kampf zieht.

Im Trailer erhaltet ihr erste Eindrücke von Antoinette, dem König und anderen Figuren, denen Aegis in ihrem Abenteuer begegnet. Steelrising erscheint am 8. September 2022 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.

Spiders arbeitet außerdem mit Greedfall 2 an einem Prequel zum RPG Greedfall (im Redi-Rumble).