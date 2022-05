God of War - Ragnarök: Barrierefreiheitsfunktionen vorgestellt

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Santa Monica Studios haben die ersten Barrierefreiheitsoptionen von dem kommenden God of War – Ragnarök vorgestellt. Neben der Überarbeitung der Benutzeroberfläche, um mehr Flexibilität und Lesbarkeit zu ermöglichen, wurde auch die Controller-Steuerung von Grund auf neu entwickelt und mehr Anpassungsmöglichkeiten für die Kampf- und Interaktionssysteme hinzugefügt. Zu den bereits bekannten Barrierefreiheitsfunktionen aus God of War von 2018, wurden Ragnarök zahlreiche weitere dem Spiel hinzugefügt, so dass es mehr als 60 Möglichkeiten bietet, um das Spiel optimal an euren Stil und euren Bedürfnissen anzupassen.

Folgende Anpassungen wurden bereits angekündigt:

Verbesserungen bei Untertiteln und Bildunterschriften

Skalierbare Text- und Symbolgröße

Controller-Neuzuweisung

Hochkontrast-Modus

Navigations- und Bewegungshilfe

Audiohinweise

Auf dem Playstation-Blog werden die einzelnen Bereiche genauer vorgestellt, teilweise auch mit kurzen Videos. In naher Zukunft sollen auch die anderen Kategorien von Barrierefreiheitsfunktionen, wie zum Beispiel Kampf- und Zielhilfen, Rätsel- und Minispielhilfen, HUD-Anpassungen, Kameraeinstellungen und automatisches Einsammeln vorgestellt werden.

Anlässlich des heutigen Global Accessibility Awareness Day (Weltweiter Aktionstag für digitale Barrierefreiheit, welcher jährlich jeden dritten Donnerstag im Mai stattfindet) wurde eine spezielle Version des God of War - Ragnarök-Trailers vom letzten Jahr mit englischer Audiobeschreibung veröffentlicht (Altersverifikation erforderlich). Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr.