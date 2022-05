PM: Das Team hinter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge spricht im neuen Behind-The-Scenes-Video über die Modernisierung von zeitlosem Beat-Em-Up-Spaß (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Team hinter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge spricht im neuen Behind-The-Scenes-Video über die Modernisierung von zeitlosem Beat-Em-Up-Spaß

PARIS, May 19, 2022 – Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Tribute Games haben heute in Partnerschaft mit Nickelodeon ihre Vision davon geteilt, wie sie den zeitlosen Spaß-Faktor von Beat-Em-Ups in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge in die Gegenwart holen. Das neue Abenteuer der Turtles erreicht diesen Sommer PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Tribute Games hat alle Leidenschaft – die aus ihrer Kindheitsliebe zu den Teenage Mutant Ninja Turtles entstand – eingesetzt, um die vergangenen Beat-Em-Ups der Serie zu analysieren und sicher zu stellen, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dem Geist der Turtles treu bleibt. Eine modernisierte Erfahrung abzuliefern, wie sie die Fans verdienen, war für das Team sehr wichtig. Tribute Games hat dies mit klugen Verbesserungen erreicht, wie einzigartigen Attributen und Moves, die die Persönlichkeit jedes Charakters betonen.

Seht euch hier an, wie Tribute Games die klassische Teenage Mutant Ninja Turtles- Essenz in ihr modernes Beat-Em-Up eingeflochten hat:

“Wir haben Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge so entworfen, dass es einer Staffel der klassischen 1987-Cartoon-Serie ähnelt, jedes Level wird dabei als eigene Episode behandelt”, sagte der Mitbegründer von Tribute Games, Jean-Francois Major. “Die Verbindung von Elementen des erweiterten TMNT-Universums mit den einfallsreichen Kampfstilen, die Fans von den Turtles erwarten, ergab das Non-Stop-Pacing eines Action-Films und die Balance, die das Spiel zwischen der Persönlichkeit dieser ikonischen Welt und den Leichtfüßigen Kämpfen schafft, ist ein spielerischer Rausch.”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vereint die Arbeit von zwei Retro-Profis. Auf der einen Seite Dotemu, Entwicklungsstudio und Publisher bekannt für originalgetreue Ports, sowie hervorragende Remakes und Fortsetzungen beliebter Serien, darunter Streets of Rage 4 , der schlagfertige Hit, der bei den Game Awards 2020 als bestes Action-Spiel nominiert wurde, sowie das rasante Windjammers 2 und das vielgepriesene Wonder Boy: The Dragon’s Trap . Auf der anderen Seite Tribute Games, das Studio hinter originellen IPs mit Retro-Feeling, wie Panzer Paladin, Flinthook und Mercenary Kings , welche den Geist klassischer Spiele mit neuem Spielgefühl vereinen. Zu den Reihen von Tribute Games zählen auch Schlüsseltalente, die an Spielen wie dem vielgelobten Scott Pilgrim vs. The World: The Game , und dem 2007 erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles für den Gameboy Advance beteiligt waren.

Noch mehr TMNT-Infos gibt es auf der offiziellen Webseite von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge , außerdem kann man das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen, sowie @Dotemu und @TributeGames auf Twitter zu folgen und hier dem Discord beizutreten.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spielerinnen und Spielern Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielenden zu geben.

Über Tribute Games

Tribute Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio und Publisher aus Kanada mit Sitz in Montreal, Quebec. Das Studio mit Fokus auf Retro-Titeln für PC und Konsolen wurde 2011 von den ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern Jonathan Lavigne, Jean-Francois Major und Justin Cyr, die unter anderem an den Titeln Scott Pilgrim vs. the World: The Game und TMNT (GBA) beteiligt waren, gegründet.