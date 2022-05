Vampire the Masquerade - Swansong: Testvergleich dt. Magazine [2/6]

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Vampire the Masquerade - Swansong führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Vampire the Masquerade - Swansong

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar

GamePro - Nicht getestet* GIGA - Nicht getestet* PC Games

Videogameszone.de

Spieletipps 80

v.100 Ich mag Spiele, die sich schwierig einsortieren lassen. Am Anfang hat mich Vampire: Swansong fertig gemacht und danach wurde es immer besser. Wenn man auf Tatorte untersuchen, Quatschen, Entdecken und Entscheidungen steht. [...] Swansong ist mehr ein RPG-Film als ein RPG-Adventure. Mit diesem Wissen werdet ihr definitiv nicht enttäuscht. GamersGlobal 9.0

v. 10 Ich bin sehr positiv überrascht! Ich hatte eine Art Telltale-Games-Abenteuer erwartet, aber Vampire The Masquerade - Swansong entspricht so ziemlich meiner Vorstellung der Evolution des klassischen Adventures. Gleichzeitig kombinieren die Entwickler das erfolgreich mit Rollenspiel-Elementen, wobei ich die vor allem als atmosphärische Bereicherung empfinde und weniger als spielmechanischen Vorzug.

Durchschnittswertung 8.5 *Zuletzt überprüft: 19.05.2022, 10:15 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.