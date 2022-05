Roller Champions: Release am 25. Mai 2022 / Direkt als Free-to-Play

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Ubisoft hat im hauseigenen Blog bekannt gegeben, dass Roller Champions (in der Preview) am 25. Mai 2022 final erscheinen wird. Das trifft für die Versionen auf PC (via Ubisoft Connect), PS4 und Xbox One zu. Auf Xbox Series X/S und PS5 könnt ihr via Abwärtskompatibilität in die Arenen ziehen. Amazon Luna, Stadia, der Epic Games Store und die Nintendo Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt bedient werden.

Roller Champions wird von Anfang an als Free-to-Play erscheinen. Zur Monetarisierung wird es einen Season Pass geben, außerdem könnt ihr im Ingame-Shop kosmetische Items gegen Echtgeld erwerben.