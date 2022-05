Simon the Sorcerer Origins: Adventure-Reihe wird 2023 fortgesetzt

PC Switch Xbox X PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Um an die Anfänge von Simon the Sorcerer zurückzukehren, muss man schon fast 30 Jahre zurückreisen. Auf eine gewisse Art versucht dies bald der italienische Entwickler Smallthing Studios in Zusammenarbeit mit dem Publisher Leonardo Interactive. Denn das für 2023 angekündigte Simon the Sorcerer Origins soll ein Prequel zur beliebten Adventure-Reihe werden. Die Geschichte soll einige Wochen vor dem ersten Teil aus den Jahr 1993 spielen.

Dabei setzt das bisher noch unbekannte Studio auf handgezeichnete Cartoon-Optik und klassische Point-and-Click-Steuerung. In der Rolle von Simon werdet ihr Simons (neues) Haus, die legendäre Akademie der Magie, absurde Wälder, stinkende Sümpfe, verrottete Verliese, alchemistische Laboratorien und viele weitere Orte besuchen. Dabei müsst ihr versuchen, eine uralte Prophezeiung zu enthüllen. Der Entwickler verspricht euch viele Rätsel, Monster, Humor, schlechte Gerüche und alte Apparate. Wie das alles aussehen soll, könnt ihr euch im unten verlinkten Trailer ansehen.

Das Adventure wird englische Sprachausgabe und (unter anderem) deutsche Texte beinhalten. Wenn man der Steam-Seite des Spiels trauen kann, wird es am 28. März 2023 erscheinen. Unterstützt werden laut Homepage des Spiels MacOS, PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X.

Anders als bei der Adventure-Klassiker-Fortsetzung Return to Monkey Island (zur News) sind bei diesem Nachfolger die Original-Entwickler wie etwa Mike Woodroffe und Simon Woodroffe nicht beteiligt. Außerdem zeichnete sich die Reihe nach dem zweiten Teil leider nicht mehr unbedingt durch besonders gute Qualität aus. Ihr dürft also gespannt sein, ob die Smallthing Studios es besser machen als ihre direkten Vorgänger.