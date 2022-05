Phonopolis: Neues Adventure der Machinarium-Macher angekündigt

Beinahe zwanzig Jahre ist es her, dass die tschechischen Indie-Spieleentwickler von Amanita Design mit Samorost (zur News) ihr Erstlingswerk veröffentlichten. Es folgten weitere Indie-Perlen wie Machinarium (im Test, Note: 8.0), Botanicula (zur News) oder Chuchel (zur News). Nun hat das Studio von Gründer Jakub Dvorsky ein neues Adventure angekündigt, den dazugehörigen Trailer findet ihr am Ende dieser News.

In Phonopolis steuert ihr den jungen Mann Felix durch eine dystopische Stadt, die durch einen autoritären Anführer kontrolliert wird. Durch einen Zufall werdet ihr zum einzigen Menschen, der sich der daraus resultierenden Bedrohung bewusst ist, und damit zur einzigen Hoffnung, etwas dagegen zu unternehmen. Game Director Petr Filipovič führt dies weiter aus:

Der Anführer, jetzt faktischer Diktator der Stadt Phonopolis, hatte in der Vergangenheit vielleicht gute Absichten. In dem Bestreben, eine vollkommen glückliche Gesellschaft zu schaffen, erfand er ein System von Lautsprechern und unterschwelligen Befehlen, die die Menschen zur Perfektion treiben sollten. Aber letztendlich haben sich die Menschen in hirnlose Diener, bloße Rädchen in einer künstlich geformten Gesellschaft verwandelt.