PM: Assassin’s Creed Valhalla und Rainbow Six Extraction sind während des Legendary Sales so günstig wie noch nie (Ubisoft News)

Düsseldorf, 18. Mai 2022 – Im Ubisoft Store startet heute der Legendary Sale. Dieser bietet bis zum 31. Mai, 16:00 Uhr attraktive Rabatte auf viele PC-Spiele in Höhe von bis zu 75 %. Davon betroffen sind viele Spiele aus dem Ubisoft-Universum wie Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 oder Far Cry 6 sowie deren Season Passes und Erweiterungen. Da es ab einem Einkaufswert von 15 € mit Code „LEGEND22“ einen Preisnachlass von 10 € ton top auf den Warenkorb gibt*, sind manche Titel erstmals so günstig wie noch nie.

Für 19,99 € statt 39,99 € kann in die umfassende Erweiterung der legendären Wikingersaga von Assassin’s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks eingetaucht und die mythologische Sagenwelt erkundet werden. Das Hauptspiel in der Standard Version kostet derzeit nur 14 €. Den Koop-Taktik-Shooter Rainbow Six Extraction gibt es im Aktionszeitraum bereits für 10 € in der Standard Version und 15 € in der Deluxe Version erworben werden.** Wer sich nochmals ein Bild von Rainbow Six Extraction machen möchte, der kann am 19. Mai um 20 Uhr bei gTV einschalten – dort wird Zoe Matthea live den Archaeen der Kampf ansagen.

Außerdem bietet der Legendary Sale Far Cry 6 für 20 € statt 59,99 € und das preisgekrönte Anno 1800 für 9,80 € statt 59,99 €.** Diverse Anno 1800 Season Pässe sind ebenfalls rabattiert im Angebot erhältlich.

​Alle Angebote finden sich im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

*Das Angebot gilt bis 31. Mai, 16 Uhr, Der Rabattcode (LEGEND22) von 10 € wird erst bei einem Einkauf ab 15 € gewährt. Der Rabattcode ist zudem nicht anwendbar auf Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete, Merchandise, Just Dance Unlimited, Abonnement-Dienste sowie in-game Währungen und kann nicht mit dem Treueprogramm (20 % über Ubisoft Connect) kombiniert werden. Mehr Informationen unter https://store.ubi.com/legal-mention/.

​**In den hier ausgewiesenen Preise sind die 10 € Rabatt* mit dem Code LEGEND22 bereits enthalten.