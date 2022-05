PM: Das mehrfach preisgekrönte Spiel Ogre von Steve Jackson ist jetzt für PlayStation erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die offizielle Umsetzung von Steve Jacksons legendärem und mehrfach preisgekröntem Kriegsspiel, Ogre, ist jetzt für PlayStation erhältlich. Dieses rundenbasierte Strategiespiel steckt voller mechanischer Kriegsführung und erfordert viele taktische Entscheidungen und noch mehr kalkuliertes Pläneschmieden. Das Spiel, das auf dem Original-Brettspiel aus dem Jahr 1977 basiert, versetzt euch in eine andere Zeit.

Hier sind fünf explosive Gründe, warum ihr es lieben werdet.

Der strategische Teil beginnt, wenn ihr auswählt, welche Einheiten ihr in eurer Traum-Fraktion haben möchtet, wo ihr sie aufstellen wollt und welche Angriffe für die jeweilige Schlacht am besten geeignet sind. Dann überlasst ihr den Erfolg dieser strategischen Entscheidungen dem Würfel. Jetzt könnt ihr euch nur noch zurücklehnen und zusehen, wie eure Pläne umgesetzt werden.

Ogre spielt in der nahen Zukunft – einer Zeit, die sich nicht so sehr von unserer unterscheidet. Es gibt einen bewaffneten Konflikt, bei dem eine bestimmte Art von Einheit, der Ogre, sogar seinen Verbündeten mächtig Angst einflößt. Ogres sind kybernetische Panzer, die von einer KI gesteuert werden. Sie sind so stark, dass ihre Feuerkraft der eines Bataillons Panzern und Infanterie gleicht. Macht euch bereit, in diesen mehrfach preisgekrönten Klassiker einzutauchen, der für PlayStation neu aufgelegt wurde.

Als Spieler übernehmt ihr das Kommando über Hovercrafts, Panzer, Marines, Infanterie und sogar über die Ogres selbst, während ihr an einem endlosen weltweiten Krieg teilnehmt. Kämpft auf den verstrahlten Schlachtfeldern der (gar nicht so fernen Zukunft) um die Vorherrschaft.

Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Fraktionen: Ihr könnt als North American Combine (Nordamerikanische Vereinigung) oder Pan European Federation (Paneuropäische Föderation) spielen und dann eure Traum-Fraktion zusammenstellen. Ihr könnt zwischen leichten, superschweren und Raketenpanzern, G.E.V.‘s (Ground Effect Vehicles – „Bodeneffekt-Fahrzeugen“), Infanterie, Marines, Haubitzen und Ogres (Mark I – Mark VI) wählen, um bei jedem Spiel ein anderes Team zusammenzustellen.

Wenn ihr euch weiter verbessern möchtet, könnt ihr die Fraktionen, die ihr baut, so lange perfektionieren, bis ihr das Gefühl habt, dass ihr die Situation im Griff habt. Und wenn ihr den perfekten Punkt gefunden habt, könnt ihr immer wieder das gleiche Team und dieselbe unschlagbare Fraktion einsetzen. Erstellt eure ultimative Einheit und nutzt Züge und Kommandoposten nach Belieben.

Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Ogre zu spielen – mit zahlreichen Optionen für den Aufbau eurer Fraktionen, verschiedenen Fraktionen, die zur Auswahl stehen, sowie vielen Szenarien, die ihr ausprobieren könnt. Die KI in Ogre wird euch immer wieder überraschen. Aus diesem Grund wird kein Spiel wie das andere sein! Außerdem gibt es viele unterschiedliche Geländetypen, darunter auch Gewässer, auf denen ihr eure Schlachten austragen könnt. Bezieht das Gelände in eure Strategie mit ein und nutzt defensives Gelände, um eure Einheiten vor Angriffen zu schützen. Gewässer können hilfreich sein, um eure Feinde aufzuhalten.

Und natürlich dürft ihr auch die vielen Trophäen nicht vergessen, die ihr euch sichern könnt! Wenn ihr eure Traum-Einheit immer wieder perfektionieren könnt, werdet ihr jedes Mal neue und aufregende Wege finden, Ogre zu spielen.

Seit über vierzig Jahren hat das Brettspiel Bestand und verzaubert die Spieler sowohl als Brettspiel als auch auf dem PC. Jetzt haben wir es auf PlayStation zum Leben erweckt. Diese Version ist die ultimative Version von Ogre für PlayStation, einschließlich der erweiterten G.E.V.-Regeln, die aus der Original-Fortsetzung von Ogre stammen und für noch mehr Abwechslung sorgen.

Als die PC-Version im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, war dies die erste digitale Umsetzung von Ogre seit der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels im Jahr 1986. Seitdem hat Auroch Digital hart daran gearbeitet, das Spiel auf PlayStation zu bringen und es so gut wie möglich zu machen.

Entdeckt die umfangreiche Welt von Ogre – es ist jetzt für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich!