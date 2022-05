PM: gamescom unterstützt Sprachlernspiel für geflüchtete Kinder aus der Ukraine (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 18. Mai 2022 – Der game – Verband der deutschen Games-Branche unterstützt gemeinsam mit seinem gamescom-Partner Koelnmesse das Sprachlernspiel für Geflüchtete „Antura & the Letters“. Die App, die bereits über 250.000-mal heruntergeladen wurde und vielen syrischen Geflüchteten half, wird unter Leitung des Game-Design-Professors Dr. Emmanuel Guardiola vom Cologne Game Lab an die aktuelle humanitäre Notlage angepasst. So sollen in Kürze neue Lernsprachen in der App zur Verfügung stehen. Im Fokus stehen dabei die Länder, in denen die meisten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen sind, darunter Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn. Auch eine deutsche Version ist für später geplant. Die App hilft den Kindern im Alter zwischen 5 und 10 Jahren spielerisch einen Grundwortschatz in der jeweiligen Sprache zu lernen und unterstützt sie darüber hinaus auch psychosozial. Die App wird unter anderem von der NGO „Videogame without Borders“ unterstützt und steht für iOS, Android und Windows zum Download bereit. Die Versionen für geflüchtete Kinder aus der Ukraine sollen im Sommer erscheinen.

„Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat zu unendlichem Leid und Millionen Geflüchteten geführt. Darunter sind vielfach auch Kinder und Jugendliche, die nicht nur die Erlebnisse des Kriegs und der Flucht verarbeiten, sondern sich auch in einer neuen Umgebung zurechtfinden müssen. Initiativen wie das Sprachlernspiel ‚Antura & the Letters‘ können ihnen dabei eine wichtige Hilfe sein. Daher unterstützen wir dieses wichtige Projekt und freuen uns, wenn noch weitere Spenden zusammenkommen, um neue Sprachversionen zu ermöglichen“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Mehr Informationen zu der App „Antura & the Letters“ gibt es unter https://www.antura.org/. Die Möglichkeit zu Spenden gibt es unter https://colognegamelab.de/antura-for-ukraine

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

