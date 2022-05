Among the Trolls: Survival-Titel mit Folklore-Fokus angekündigt

PC

505 Games hat im hauseigenen Spring Showcase das Survival-Spiel Among the Trolls vom finnischen Entwickler Forbidden Studios angekündigt. Eine technische Besonderheit bei dem in Unity entwickelten Spiel: Mitgründer und Chief Technical Officer von Forbidden Studios ist Veli Kokkonen, der an der Entstehung der Unity-Engine mitgewirkt hat. Auch sonst gibt es einiges an Unity-Expertise im Studio.

Inhaltlich zeichnet sich der Titel durch seine starke Verknüpfung mit der finnischen Sagenwelt aus. Eure männliche oder weibliche Spielfigur geht nach dem Tod der Eltern nach Finnland, um die Großeltern zu besuchen. Doch als ihr mit einem Ruderboot über einen See zur Hütte der Großeltern übersetzt, wird es Nacht und plötzlich zieht euch ein Monster in die Tiefe. Ihr erwacht darauf in einem unbekannten Wald. Der Titel Among the Trolls beziehe sich dabei auf ein altes Sprichwort, wonach es eine andere Welt neben der unseren gebe, die Welt der Trolle und anderer übernatürlicher Waldbewohner.

Der folkloristische Aspekt zieht sich auch durch das Gameplay. Zwar spielt der Bau der eigenen Basis auch in Among the Trolls eine große Rolle, doch ihr verärgert die Geister des Waldes, wenn ihr ihnen nicht an entsprechenden Altaren Gaben darbringt, bevor ihr beispielsweise Bäume fällt. Erzürnt ihr die Geister, wird der Wald finsterer und gefährlicher. Außerdem könnt ihr auch freundliche Geisterhelfer craften. Doch auch Freunde können mit euch gemeinsam den mythischen Wald erkunden.

Among the Trolls wird noch 2022 in den Early Access starten.