PM: Neu im Xbox Game Pass: Jurassic World Evolution 2, Sniper Elite 5 und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auch in der zweiten Mai-Hälfte warten wieder fantastische Spiele im Xbox Game Pass auf Dich! Also lade Deinen Controller auf, schließe die Maus an, fahre den Monitor hoch und lass uns gemeinsam einen Blick auf den aktualisierten Spielekatalog werfen.

Her Story (PC) [email protected]

Her Story ist das preisgekrönte Mystery-Game von Sam Barlow, dem Schreiber und Designer von Silent Hill: Shattered Memories und Erschaffer von Telling Lies. In diesem nicht-linearen Krimi-Fiction-Klassiker wird eine Frau sieben Mal von der Polizei verhört. Durchsuche die Videodatenbank und erforsche hunderte authentische Clips, um ihrer Geschichte nachzugehen.

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)

Jurassic World Evolution 2 knüpft direkt an den Vorgänger aus dem Jahr 2018 an und lässt Dich abermals Deinen eigenen Dinosaurierpark aufbauen. Auf Dich wartet eine brandneue Kampagne, der Chaos-Theorie-Modus, neue Features und jede Menge Stars des Titels: Dinosaurier an Land, im Wasser und in der Luft.

Little Witch in the Woods (Game Preview) (Konsole und PC) [email protected]

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Little Witch in the Woods erzählt die Geschichte von Ellie – einer aufstrebenden Hexe in der Ausbildung. Mit ihr erkundest Du einen mystischen Wald, unterstützt seine charmanten Bewohner*innen und lebst Dein Leben als kleine Hexe.

skate. (Cloud) EA Play

Mit Cloud Gaming über EA Play geht es für Dich zurück zu den Anfängen. In skate. flüchtest Du vor Sicherheitskräften, beeindruckst Bewohner*innen mit deinen Tricks und fährst mit den Profis. In der Stadt machst Du Dir Skate-Spots zu eigen und entdeckst coole Läden mit allerlei Zubehör für Dein Board.

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Umurangi Generation ist eine Fotografie-Sandbox aus der Ego-Perspektive. Du findest Dich in der futuristischen Stadt Tauranga, Aotearoa wieder – inmitten einer Krise. Als Kurier*in für den Tauranga Express bereist Du die Stadt, machst Fotos und dokumentierst die Welt durch den Sucher Deiner Kamera.

19. Mai – Landwirtschafts-Simulator 22 (Cloud, Konsole und PC)

Landwirtschafts-Simulator 22 bietet Dir spannende neue Gameplay-Features, mehr Inhalte sowie noch größere Freiheiten. Auf Dich warten neue Möglichkeiten, den Boden zu bearbeiten – darunter das Erstellen von Mulchen und das Sammeln von Steinen. Deine Gebäude setzt Du im verbesserten Bau-Modus um, der auch Gewächshäuser und Bienenstöcke bereithält. Für Individualität sorgt der brandneue Charakter-Creator, mit Hilfe dessen Du Deine*n individuellen Farmer*in zum Leben erweckst.

19. Mai – Vampire Survivors (PC) [email protected]

Stürze Dich in die Action, während Du tausende Kreaturen der Nacht niedermähst und bis zum Sonnenaufgang überlebst. Die gotische Horror-Welt von Vampire Survivors setzt Dich unzähligen Monsterhorden aus. Triff die richtigen Entscheidungen und vertraue auf die passenden Skills und Waffen – nur so wendest Du das Blatt zu Deinen Gunsten.

24. Mai – Floppy Knights (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Floppy Knights ist ein frischer Mix aus Taktik- und Kartenspiel. Phoebe und Carlton, eine brillante junge Erfinderin und ihr bester Freund der Roboter-Arm, treten in rundenbasierten Kämpfen gegen ihre Feinde an. Stelle Dein perfektes Deck zusammen, führe coole Karten-Kombos aus und geleite die Floppy Knights zum Sieg.

24. Mai – Hardspace: Shipbreaker (PC) [email protected]

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Ausgestattet mit modernster Bergungstechnologie zerlegst und zerschneidest Du in der Schwerelosigkeit verlassene Raumschiffe. Dein Ziel ist es, die wertvollen Materialien an Bord zu bergen. Aber sei stets auf der Hut und achte darauf, dass Du keine explosive Kettenreaktion auslöst, die tödlich oder – schlimmer noch – kostspielig sein könnte! Im Spiel verbesserst Du Deine Ausrüstung, nimmst lukrative Aufträge an und begleichst die Schulden bei der LYNX Corporation. Neben einer fesselnden Kampagne entspannst Du Dich im freien Spiel oder misst Dich in zeitlich begrenzten Herausforderungen.

26. Mai – Sniper Elite 5 (Konsole und PC) [email protected]

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Die preisgekrönte Serie kehrt zurück. Als Scharfschütz*in erlebst Du den taktischem Kampf aus der dritten Person. Mit verbesserter Kill-Cam kämpfst Du auf den bisher realistischsten Karten mit vielen Schauplätzen aus der ganzen Welt. Über ein verbessertes Bewegungssystem hast Du noch mehr Freiheiten als jemals zuvor.

27. Mai – Cricket 22 (PC) [email protected]

Cricket 22 wartet mit noch mehr Lizenzen, einem erzählerischen Karrieremodus und 4K-Grafik auf Dich. In diesem Sporterlebnis der nächsten Generation hast Du neue Steuerungsoptionen, die das Game für Spieler*innen auf allen Schwierigkeitsgraden noch zugänglicher machen. Die Big Ant Studios bieten Fans mit dieser authentischen Nachbildung des Sports Hunderte von Stunden hyperrealistischer Cricket-Action.

27. Mai – Pac-Man Museum+ (Cloud, Konsole und PC)

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Pac-Man Museum+ enthält 14 Titel der legendären Spiele-Serie! Spieler*innen tauchen entweder ein in den kultigen Original-Arcade-Klassiker oder eine Vielzahl weiterer Ableger aus über 40 Jahren Pac-Man-Geschichte! Außerdem warten Online-Ranglisten auf Dich sowie die Möglichkeit, Deine eigene virtuelle Spielhalle zu gestalten! Ultimate-Mitglieder spielen ab dem ersten Tag mit Cloud-Gaming und Touch-Steuerung – ein Controller ist nicht erforderlich!

Jetzt verfügbar – Grounded: The Bugs Strike Back Update

Jetzt, wo du eine Weile im Hinterhof verbracht hast, haben die Käfer die Schnauze voll! Bereite Dich auf neue Spielmodi vor, in denen Du Deine Basis verteidigen musst. Außerdem freust Du Dich auf neue Rüstungsverbesserungen, zusätzliche Items für das Crafting, Fallen sowie ein völlig neues Bestiarium-System. Unter diesem Link erfährst Du mehr zum Update.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere 12 Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Smartphones und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @PCGamePass_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.