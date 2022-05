Stray Blade: Neue Infos und Gameplay zum Action-RPG aus Deutschland

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge des Spring Showcase von 505 Games wurden neue Spielszenen und Infos zum Singlepalyer-Action-RPG Stray Blade vom Berliner Studio Point Blank Games vorgestellt. In Stray Blade spielt ihr den Anthropologen Farren, der als erster Bewohner seiner Fantasy-Welt das mysthische Tal Acrea entdeckt. Er zerstört jedoch versehentlich die 1000 Jahre alte magische Barriere, die den Ort vom Rest der Welt trennt und ein Fragment des Landes bohrt sich in sein Herz. Farren wird von Boji gerettet, einem kleinen Wesen mit wolfsartigen Zügen. Durch sein Missgeschick sind andere Fraktionen auf das Tal aufmerksam geworden und kämpfen darin um die Vorherrschaft, gleichzeitig ist er nun wegen der Fragmente in seinem Körper an den Ort gebunden und hat keine andere Wahl, als Acrea zu erforschen.

Stray Blade wird auf Erkundung und schnelle, herausfordernde Kämpfe setzen. Als spielerische Vorbilder für die Kämpfe nennt Point Blank Games die Dark Souls-Serie und Herr der Ringe - Schatten des Krieges. Dabei soll zum einen ein Waffen-Meisterungs-System, das Zugang zu neuen Skills gewährt, das Experimentieren mit neuen Waffen belohnen. Zum anderen unterstützt euch auch Boji im Kampf, der mehr und mehr Vertrauen zu euch fasst. So krallt er sich etwa ins Gesicht von Gegnern, um sie aufzuhalten oder schleppt eure Leiche zu Schreinen, um euch wiederzubeleben. Auch ist Boji schon viel länger in Acrea und gibt euch Hinweise. Eure Karte vermittelt euch zudem einen groben Eindruck, welche Schätze in welcher Region versteckt sind, darüber hinaus soll aber eigenständige Entdeckung im Vordergrund stehen. Die Spielwelt teilt sich in diverse Regionen. Habt ihr erst eine neue Region freigeschaltet, könnt ihr diese frei erforschen.

Die Entwickler betonen zudem, dass sich die Welt mit der Zeit wandele. Wenn ihr beispielsweise einen Boss besiegt, erhaltet ihr neue Fähigkeiten, mit denen ihr auch neue Ecken in bekannten Gebieten erreichen könnt. Um die Erfahrung bei der Rückkehr frisch zu halten, sollen euch immer wieder Veränderungen in der Welt begegnen. Gesäuberte Camps können zum Beispiel zum Monsternest werden oder wieder später nun einer anderen Fraktion gehören. Ebenso wird einige Zeit verstreichen, bis Boji euch wiederbelebt, sodass sich Dinge in den Stunden nach eurem letzten Bildschirmtod verändert haben könnten.

Seit dem Release von Shock Tactics, des vorigen Titels von Point Blank Games, ist das Studio von fünf auf 30 Mitglieder angewachsen und arbeitet an der Umsetzung des Action-RPGs für PC, PS5 sowie Xbox Series X|S. Stray Blade soll allerdings nun nicht wie ursprünglich angekündigt noch 2022, sondern erst 2023 erscheinen.