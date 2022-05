Miasma Chronicles: Neues Spiel der Mutant-Year-Zero-Macher angekündigt

PC

Im Zuge des heute ausgestrahlten Spring Showcase hat Publisher 505 Games den neuen Titel des schwedischen Entwicklers The Bearded Ladies, dem Studio hinter Mutant Year Zero - Road to Eden (im Test, Note 8.5) und Corruption 2029 (im Test, Note 7.5) angekündigt.

Der erste Teaser-Trailer zu Miasma Chronicles zeigt, wie der menschliche Protagonist Elvis versucht eine schwebende Anomalie dazu zu bringen, ein Portal zu öffnen. Dafür nutzt er einen Handschuh mit Elektro-Bauteilen, der ein wenig an die Gravity Gloves aus Half - Life Alyx (im Test, Note 9.5) erinnert. Allerdings schlägt der Versuch fehl, worauf Elvis "Bruder", der Roboter Diggs einschreitet und den in Brand geratenen Handschuh löscht.

In der Welt von Miasma Chronicles ist die düstere Zukunft von einem Phänomen namens Miasma gezeichnet. Ihr helft den beiden Brüdern bei der Suche nach ihrer Mutter, wobei sich ihnen im Laufe des Spiels weitere Charaktere anschließen. The Bearded Ladies beschreibt den Titel als "Tactical Adventure", das Gameplay soll früheren Titeln des Studios ähneln, ihr werdet also wieder Rundentaktik-Gefechte austragen. Das schwedische Studio gibt an, bei Miasmata Chronicles noch intensiver auf seinen Stärken bei Charakteren und Worldbuilding aufbauen zu wollen und den Titel für eine größere Zielgruppe zugänglicher machen zu wollen, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, was die Spiele von The Bearded Ladies besonders mache.