Remedy äußert sich zum Stand von Alan Wake 2, Control-Sequel und mehr

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alan Wake 2 ab 12,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Im Abschlussbericht für das Fiskaljahr 2021/2022 (das am 31. März 2022 endete) äußerte sich Tero Virtala, CEO von Remedy Entertainment, zum Stand der zahlreichen Projekte, an denen der finnische Entwickler momentan parallel arbeitet.

Am weitesten fortgeschritten bei den Großprojekten ist demnach Alan Wake 2, das gerade in der Hauptphase der Produktion sei. "Es bleibt viel Arbeit zu tun, doch das Spiel nimmt in vielen Bereichen mehr und mehr Gestalt an", so Virtala und bekräftigt, dass der Titel 2023 erscheinen werde. Ein anderes Team bei Remedy unterstützt Smilegate bei den Online-Shootern Crossfire HD und CrossfireX, deren Kampagnen Remedy entwickelt hat.

Alle anderen Projekte sind noch in der Vorproduktion: Codename Condor, ein Spin-off von Control (im Test, Note 8.5) mit Fokus auf PvE-Koop sei noch in der Proof-of-Concept-Phase, es wird also noch mit frühen Prototypen am grundlegenden Gameplay-Konzept gebastelt. Projekt Hedon, ein "größeres Control-Spiel", sei noch in der Konzept-Phase, in der am Prototypen gearbeitet werde. Daneben arbeteite das entsprechende Team mit den Programmierern hinter der hauseigenen Northlight-Engine daran, die Tools und Technologien für die künftigen Remedy-Spiele zu schaffen.

Auch das Free-to-Play-Koop-Spiel Condename Vanguard, bei dem Tencent als Publisher fungiert, sei noch im Proof-of-Concept-Stadium, wobei das entsprechende Team vergrößert wurde. In Bezug auf das kürzlich angekündigte Max Payne 1 & 2 Remaker lässt Virtala nichts verlauten, sondern betont die positive Resonanz auf die Ankündigung. Virtala stellt im Bericht große Releases für den Zeitraum zwischen 2023 und 2025 in Aussicht.