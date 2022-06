Square Enix: Statement zu Studioverkauf / Geld fließe nicht in NFT [U]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 7.6. 2022:

Im Finanzbericht für das Fiskaljahr 2021/2022 hatte Square Enix zum Verkauf der Studios Eidos Montreal und Crystald Dynamics an die Embracer Group Stellung bezogen. Nun liegt nicht nur die Präsentation, sondern auch das zugehörige Briefing in englischer Übersetzung vor. Darin gab President von Square Enix Yosuke Matsuda nicht nur an, dass ein neues Just Cause in Entwicklung ist, sondern kommentierte auch die Pläne für die 300 Millionen US-Dollar, die durch den Verkauf erzielt wurden.

In einen früheren Statement hieß es, Square Enix wolle das Kapital in Zukunftsmärkte investieren, wobei Stichworte wie Blockchain und Cloud fielen. Matsuda korrigierte nun aber:

Statt den Erlös der Abstoßung für neue Investmentbereiche wie NFT und Blockchain zu nutzen, planen wir damit vorrangig unsere Bemühungen zu unterstützen, solide Marken zu schaffen und unsere Entwicklungsmöglichkeiten im Kernsegment digitale Unterhaltung zu stärken. Wir planen, das Kapital für die neuen Investmentbereiche getrennt von unserem Kerngeschäft zu sammeln.

Ursprüngliche News vom 18. Mai 2022:

In seinem abschließenden Finanzbericht zum Fiskaljahr 2021/2022 äußerte sich Square Enix zum Deal mit der Embracer Group zum Verkauf der Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und dem Mobile-Entwickler Square Enix Montreal samt zugehöriger IPs wie Tomb Raider, Deus Ex und Co.

In der entsprechenden Präsentation taucht wieder ein Grund für den Verkauf auf, den Square Enix bereits in der damaligen Pressemeldung nannte: Investition in neue Felder wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologie. Darüber hinaus sei es aber darum gegangen, die Verteilung der Firmen-Ressourcen zu optimieren, um "ansprechende Titel zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet sind" und damit den Profit zu steigern. Das klingt sehr nach: Die Studios waren nicht profitabel. Das lässt sich durchaus in Einklang bringen mit Aussagen des Analysten David Gibson von MST Financial, wonach Square Enix über 200 Millionen US-Dollar Verlust mit seinen Marvel-Spielen gemacht habe. Das gehe vorrangig auf das Konto des missglückten Service-Games Marvel's Avengers (im Test, Note 5.0) von Crystal Dynamics und nicht auf Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test, Note 8.5) von Eidos Montreal – auch wenn letzteres ebenso zunächst die Verkaufserwartungen nicht erfüllte und das laut Narrative Director Mare DeMarle seit der Veröffentlichung in Microsofts Gamepass ein wachsendes Publikum finde.

In der Präsentation heißt es weiter, dass Square Enix die weltweite Veröffentlichung von Spielen nun besser mit dem Hauptquartier in Tokyo abstimmen will, dabei gehe es auch um die Überarbeitung der Führungsstrukturen und Kommunikation. Für die Zukunft will Square Enix seine Rolle als Publisher durch einen Chief Publishing Officer effektiver gestalten und die Entscheidungsfindung durch neues internes Gruppenmanagment beschleunigen. Dazu soll es nicht nur darum gehen, die bestehenden Marken zu stärken, sondern auch neue zu etablieren. Dafür gäbe es auch Pläne neue Studios zu eröffnen oder über Fusionen sowie Übernahmen zu akquirieren, um die eigenen Kapazitäten für die Entwicklung von Spielen zu steigern. Das könnte sich aber auch auf Mobile-Studios beziehen, da Square auch im Mobile-Games-Sektor stark vertreten ist.

Weitere interessante Daten aus dem Bericht: Von 279,6 Milliarden Yen (circa 2 Milliarden Euro) an Umsatz in Spielverkäufen entfiel nur rund ein Zehntel (27,2 Milliarden) auf den Verkauf physischer Spiele. An anderer Stelle stieg der Merchandise-Umsatz von 9,4 auf 14 Milliarden Yen (circa 102 Millionen Euro). Unter den großen Releases in der Kategorie werden die Sammlereditionen von Final Fantasy 14 - Endwalker und Nier Replicant v1.22 (im Test, Note 9.0) gezählt.