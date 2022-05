Curious Expedition 2: Zweiter DLC Shores of Taishi erscheint am 19.5.

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Indie-Entwickler Maschinen-Mensch hat sein im Spiele-Check voll überzeugendes Spiel Curious Expedition 2 (im Spiele-Check) bereits mehrfach mit kostenlosen (Inhalts-)Updates und dem DLC Highlands of Avalon erweitert. Außerdem wurde es für Switch, Xbox und PS4 portiert. Am 19.5. wird mit Shores of Taishi der nächste DLC erscheinen.

Shores of Taishi bietet mit den Celestial Shores einen neuen Inseltyp mit neuen Feldern, eine neue Spielmechanik, die euch das teleportieren zwischen Inseln erlaubt und den neuen Pfauenstamm. Ihr werdet außerdem sechs neue Charaktere rekrutieren können, darunter den Ren Red Panda, Tanuki, Ghost Catcher und Warrior Peacock. Außerdem gibt es sechs neue Gegnertypen, vier neue Schauplätze, sechs neue Ausrüstungsgegenstände, sieben Sanity-Items und sieben Trophren. Ihr werdet außerdem vier neue Levels freischalten können.

Shores of Taishi erscheint zunächst auf Steam, GOG und im Epic Games Store und wird zum Preis von 5,99 EUR erhältlich sein. Shores of Taishi wird außerdem für die Konsolenversionen umgesetzt werden. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.