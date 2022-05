Zenless Zone Zero: Neues Spiel der Genshin-Impact-Macher angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mihoyo, das chinesische Studio hinter Genshin Impact, hat ein neues Spiel für iOS und PC angekündigt. Das Action-RPG hört auf den Namen Zenless Zone Zero. Darin erkundet ihr die futuristische Stadt New Eridu. Mit eurem Squad kämpft ihr euch in Aufträgen durch labyrinthische Zonen, dabei sollt ihr auch diverse Fraktionen kennenlernen und in der Geschichte eine Verschwörung aufdecken. Im Ankündigungstrailer seht ihr erste Kampfszenen sowohl mit Nahkampfwaffen als auch Gewehren und Pistolen.

Einen Release-Zeitraum für Zennless Zone Zero hat Mihoyo noch nicht bekannt gegeben. Auf der Homepage könnt ihr euch aber zum "Tuning Test" anmelden und erhaltet so die Chance, bei der Beta dabei zu sein.