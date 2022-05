Montagmorgen-Podcast #443

Teaser Jörg und Hagen stellen die pralle Wochenvorschau vor und verkünden den Termin für das GamersGlobal-Grillfest 2022!

Eine glückliche Meldung in dieser Woche gleich zu Beginn: Es wird zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder ein GamersGlobal-Grillfest geben! Alles Weitere dazu in diesem Podcast und später in einer entsprechenden News. Doch Jörg und Hagen haben nicht nur Grillgut im Kopf, schließlich gibt es auch keinen Mangel an Themen in dieser Woche und es gibt neue Einsendungen von fleißigen User-Fragen-Fragern.

Die Timecodes dieser Folge: