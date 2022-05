Check von SupArai

PC

Am Anfang stehen euch vier Charaktere zur Verfügung, im Spielverlauf stoßen weitere Figuren zum Gemini II Squad.

Von Aliens kontrollierte Asteroiden sind kein Ponyhof

In einigen Abschnitten weicht ihr Gegenständen aus – schwer wird Biota zu keinem Zeitpunkt, es fordert eher eure Geduld.

Wenig Schnörkel - auch beim Gameplay

Auf der Map seht ihr, welche Bildschirme ihr bereits betreten habt. Wildes herumschießen zahlt sich manchmal aus, denn es gibt auch einige geheime Räume, deren Wände ihr erst zerstören müsst.

Gewöhnungsbedürftige Farb-Paletten und gelungener Soundtrack

Sobald ihr Treibstoff für den Mech gesammelt habt, kämpft ihr euch mit ihm durch einen Shoot-em-Up-Abschnitt.

Retro-Spaß mit Abzügen

Run-and-Gun für PC

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 8,99 Euro

In einem Satz: Grobpixeliges Run-and-Gun mit hohem Nostalgiefaktor und leichten Metroidvania-Elementen.

empfängt euch ohne Umschweife mit einem pixeligen Standbild-Intro, bedeutungsvoll wummert ein Chiptune-Theme, eine tiefe Erzählerstimme beschreibt euch den Ist-Zustand der Erde im Jahr 2077 und das Ziel eurer Mission: Auf einem fernen Asteroiden hat ein außerirdischer Organismus die Kontrolle über die Infrastruktur übernommen und von den Forschern, die den Vorfall untersuchen sollten, fehlt jede Spur. Als Teil des Squads Gemini II reist ihr zu dem Asteroiden, um sie zu befreien.Nach der Landung auf dem Asteroiden „Frontier Horizon“ entscheidet ihr euch für einen von vier Söldnern, die euch zu Spielbeginn zur Verfügung stehen. Jedes Squad-Mitglied besitzt unterschiedliche Charakterwerte und Fähigkeiten. Nach dem Besuch des Black Markets und (optionalem) Smalltalk mit den verbliebenen Angestellten eures Auftraggebers stürzt ihr euch in die Erkundung der unterirdischen Anlagen.Das jeweilige Areal deckt ihr dabei Bildschirm um Bildschirm auf, eine praktische Karte zeigt euch stets, wo ihr bereits wart und welche Gebiete euch noch fehlen. In den Abschnitten trefft ihr auf Monster mit unterschiedlichen Angriffsmustern, die euch bei Sichtkontakt attackieren und die ihr mit euren Waffen aus dem Weg räumt. Ihr könnt sie auch links liegen lassen und schnell den nächsten Bildschirm betreten. Regelmäßig ist dabei euer Geschick gefordert, liegen auf dem Weg ins Anschlussbild doch gutes Timing erfordernde Jump-and-Run-Passagen, per Walljump zu erklimmende Wände oder mit Fallen gespickte Gänge.Nur mit Pazifismus kommt ihr in Biota jedoch nicht weit. Denn die Monster hinterlassen eine Währung, mit der ihr in den Black Markets der Missions-Gebiete Upgrades für euren Charakter sowie Gegenstände erwerbt. Letztere benötigt ihr, um weitere Areale freizuschalten und in der Story voranzukommen.Biota spielt sich insgesamt sehr vertraut und unkompliziert: Neben den Richtungstasten sind der Sprung- und Schuss-Button die Dauerbrenner. Zwei Knöpfe müsst ihr euch zudem für das Management der Spezial-Fähigkeiten merken. Die Steuerung geht gut von der Hand, erweist sich aber als eigen. Was bei mir, gepaart mit Überheblichkeit und Ungeduld, zu vielen Bildschirmtoden führte. Dankenswerterweise könnt ihr in jedem feind- und geschossfreien Raum auf Knopfdruck einen Schnellspeicherpunkt anlegen. Dadurch trauert ihr verlorenem Spielfortschritt selten nach – ihr dürft halt nur nicht vergessen, das Knöpfchen zu drücken. Im Zweifel gibt es genug fair gesetzte Checkpoints in den Leveln.Während ich mich durch die Spielwelt von Biota kämpfte, wurde aber immer deutlicher, dass es dem Titel an Varianz und Tiefe fehlt. Die Kämpfe gegen die Standardgegner werden schnell zur Routine, auch die Angriffsmuster der Areal-Bosse sind nicht übermäßig fordernd. Und die Metroidvania-Elemente und Spezial-Fähigkeiten bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen. Dafür überrascht euch Biota mit vielen gelungenen Einlagen, die mich an vergangene Spielstunden in meiner Jugendzeit erinnern.Optisch beschränkt sich Biota auf sage und schreibe vier Farben, stellt euch aber eine beachtliche Anzahl an Farb-Paletten zur Auswahl, in denen die Spielwelt "erstrahlt". Diese hören in der deutschen Version auf so wohlklingende Namen wie Graustufen, Neunziger, CGA, Alter Computer, Arcade und viele mehr. Verstärken könnt ihr den Retro-Effekt zusätzlich um zwei CRT-Filter und einen Low-Res-Modus. Eine nette, aber zweischneidige Idee. Denn die Grafik in Biota ist grobpixelig und im Vollbild-Modus auf meinem 24-Zoll-Monitor verschwimmen viele Paletten vor meinen Augen zu Pixelbrei.Zum Dahinschmelzen sind die famosen Soundeffekte und der Chiptune-Soundtrack. Biota erfindet natürlich keinen einzigen Ton oder Sound neu, begeistert mich trotzdem mit seinen minimalistischen Effektgeräuschen und den verschiedenen Chiptune-Stücken. Aber, "Über Musik schreiben ist wie zu Architektur tanzen", deswegen spare ich mir weitere Lobeshymnen in Textform.Biota setzt voll auf den Nostalgie-Faktor. Grafik, Sound, Steuerung und Gameplay erinnern mich an vorgestern. Ich grüble nicht, welche Taste(nkombination) nochmal die gewünschte Aktion ausführt. Ich spare mir mühsames Optimierungsgefrickel in den Grafikeinstellungen. Ich entdecke stattdessen eine überschaubare und atmosphärisch stimmige Spielwelt. Einfach eine Runde daddeln zu mitreißender Chiptune-Mukke, das vergnügt mich in meinen über sechs Spielstunden mit Biota.Aber es gibt auch Schattenseiten: Trotz einiger Ingame-Zeit tue ich mich schwer damit, manche der Farbpaletten im Vollbild auf meinem LED-Monitor zu dechiffrieren. Zwar erfreue ich mich an dem einfachen und flüssigen Gameplay, vermisse jedoch spielerische Abwechslung und mehr Tiefe in den Systemen. Biota glänzt mit vielen witzigen Ideen, schickt mich aber viel zu oft durch viel zu lange, gleichwirkende Abschnitte.Auf der Waagschale überwiegt bei mir jedoch eindeutig die positive Seite, ich schätze Biota für das, was es tut: Dieser grobpixelige, charmante und ideenreiche Titel macht mir einfach Spaß.