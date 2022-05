Blättern in der Vergangenheit

Teaser Es ist wieder soweit, Jörg Langer und Heinrich Lenhardt schmeißen die Zeitmaschine an und stöbern in alten Magazinen. Es geht um klassische Rollenspiele, Point and Click und vieles mehr.

Wenn Spieleveteranen sich auf Zeitreise begeben, raschelt nicht nur das Papier andächtig. Beim Blick zurück auf die Spielethemen vor 10, 20 und 30 Jahren werden auch Webseiten und gewisse Podcasts berücksichtigt. Beim Gang ins Archiv entdecken wir zum Beispiel deutsche Software-Piraten (2012), eine im Sommer stattfindende Fußball-WM (2002), Indiana Jones auf der Suche nach Atlantis und eine neue 3D-Dungeon-Dimension (beide 1992). Unsere Patreon-Unterstützer erwartet wieder eine verlängerte Version der Zeitreise, im Bonussegment blicken wir auf unser 10 Jahre altes C64-Videospecial zurück. Dem aktuellen Geschehen widmen wir uns zu Beginn der Sendung mit News-Schlagzeilen, Spielberichten und einem Griff ins Hörerpostfach.

Folge 20-2022 (#268) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:41:36 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:41:26 Zeitschriften-Zeitreise: Mai 2012, 2002, 1992