Hier spielt die Musik

Teaser Das Spiel ist vorbei, doch die Musik läuft weiter: Hört ihr gerne auch unterwegs Spiel-Musik oder werft sie als Ambient-Beschallung bei anderen Tätigkeiten an?

Komponisten haben schon eine feine Bandbreite an Tonfolgen für Videospiele zustande gebracht: Von frühen Ohrwürmern aus Super Mario Bros., Turrican oder The Secret of Monkey Island, über Dub-Step-Breitseiten in Tekken, sphärische Elektro-Klangteppiche in Cloudpunk bis hin zu schmetternden Orchestern in Elden Ring und Shadow of the Colossus. Auch bei kleineren Indies gibt es inzwischen oft Editionen, in denen der Soundtrack mit enthalten ist.

Wir wüssten gerne: Wie oft hört ihr Spiel-Musik, auch wenn ihr nicht zockt? Lasst ihr gerne Original Soundtracks von Games laufen, während ihr etwas anderes macht oder unterwegs seid? Macht ihr es euch gemütlich und lauscht vertieft bestimmten Videospiel-Liedern? Sucht ihr vielleicht sogar (in)offizielle Remixes von Stücken, die ihr besonders mögt? Verratet uns in der Umfrage, wie oft ihr Gaming-Melodien außerhalb der dazugehörigen Spiele hört und werdet in den Kommentaren gerne noch ausführlicher.

Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.