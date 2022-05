PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 16. bis zum 20. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Umurangi Generation Special Edition

Xbox Game Pass – Eine außerirdische Invasion steht bevor und die Regierungen der Welt setzen riesige Mecha ein, um die Bürger*innen zu schützen – doch auch das alltägliche Leben geht weiter. Du bist als Kurier*in für Tauranga Express in der Stadt unterwegs und dokumentierst die retrofuturistische Welt durch die Linse Deiner Kamera. Während des Spiels schaltest Du eine Vielzahl an Linsen und Ausrüstungen frei.

Behind Closed Doors: A Developer's Tale

Xbox One X Enhanced – Du schlüpfst in die Rolle von Ethan, der im Büro einer kleinen Videospiel-Entwicklungsfirma arbeitet und seine schwangere Frau unterstützt. Für ihn ist es eine ganz normale Woche: Aufwachen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, ins Bett gehen und diese Routine Tag für Tag wiederholen. Aber dann passiert etwas Seltsames: Ethan bekommt nachts einen ungewöhnlichen Anruf und wird auf myseriöse Weise in eine andere Dimension teleportiert. Wirst Du den Weg nachhause zu Deiner Familie finden?

Divination

Du hast die Macht, die Zukunft vorauszusagen. Stelle eine Frage, zeichne die Runen und Du offenbarst das Schicksal Deiner Kund*innen. In Zeiten, in denen die Menschen das Leben als ungewollte Last empfinden, vertrauen sie nichts und niemanden – daher kommen sie zu Dir. Sie suchen nach Antworten und Du wirst sie ihnen geben.

Endzone – A World Apart

Optimiert für Xbox Series X|S – Nach einer nuklearen Katastrophe flohen einige wenige Menschen in unterirdische Anlagen – die Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche – unter Deinem Kommando! In einer lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen, extremen Klimaschwankungen und Menschen, die von einem besseren Leben träumen, musst Du Deine Fähigkeiten als Anführer*in unter Beweis stellen.

They Always Run

Nach dem Untergang des Imperiums schlüpfst Du in die Rolle des dreiarmigen Kopfgeldjägers Aiden. Deine Aufgabe ist es, die gefährlichsten und schwer fassbaren Halsabschneider der Galaxie zur Strecke zu bringen. Spüre die Verbrecher*innen auf, und lass Dich in Form von Geld oder noch wertvolleren Informationen bezahlen. Du wirst neben dem Tagesgeschäft noch in eine galaxisweite Verschwörung verwickelt.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Was wäre, wenn Vampire real wären? Was wenn diese blutrünstigen Jäger*innen bereits seit tausenden von Jahren in einer Parallel-Gesellschaft die Schicksale der Menschen lenken? Und was, wenn Du zu einem dieser Blutsauger wirst? Vampire: The Masquerade – Swansong wirft Dich in genau diese Situation. Du betrittst die Welt des Kult-Rollenspiels, in der die Grenzen zwischen Realismus und dem Übernatürlichen immer mehr ineinander verschwimmen. Jede Deiner Entscheidungen beeinflusst das Schicksal der drei Hauptcharaktere und der Vampir-Gesellschaft von Boston.

Deadcraft

Du schlüpfst in die Rolle des Halbzombies Reid. In einer Welt, die von einem tödlichen Virus schwer gezeichnet ist, kämpfst Du um dein Überleben. Du nutzt hierbei nicht nur Deine Axt, sondern auch Rasentrimmer und alle anderen Objekte, die Dir in die Hände fallen. Im Zuge Deiner Reise baust Du Dir Deine eigene Gefolgschaft auf – denn nur gemeinsam bezwingt ihr die Horden der Untoten.

Dolmen

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Dolmen betrittst Du die feindselige außerirdische Welt Revion Prime. Du begibst Dich auf die Suche nach Dolmen – mächtigen Kristallen, die neue Verbindungen zwischen verschiedenen Realitäten knüpfen. Sie sind der Schlüssel, um die Weltraumforschung zu revolutionieren und die Welt zu Deinen Gunsten zu verändern.

Nirvana Pilot Yume

Du schlüpfst in die Rolle eines Anführers im Ruhestand: Einst hast Du die Nirvana-Piloten kommandiert, doch eine schreckliche Tragödie hat dafür gesorgt, dass Du Dich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hast. Nun tritt die Junge Nirvana-Pilotin Yume in Dein Leben und bittet Dich um Hilfe. Wirst Du es schaffen, den Schmerz zu überwinden und Deine Sünden wiedergutzumachen? Wage den Schritt und tauche in ein atmosphärisches Space-Abenteuer im Anime-Look ein.