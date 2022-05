Summer Game Fest 2022 findet vom 9.-12. Juni 2022 statt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie in den vergangenen Jahren wird Moderator Geoff Keighley mit dem Summer Game Fest ein Event bestehend aus einer Reihe von Spieleankündigungs-Streams veranstalten. Wieder findet die Veranstaltung zu der Zeit statt, in der die E3 typischerweise stattfinden würde, doch bekanntlich wurde die E3 2022 komplett abgesagt. Das Summer Game Fest 2022 beginnt am 9. Juni um 20 Uhr hiesiger Zeit mit einer mehrstündigen Kick-off-Show.

Anders als in den vorherigen Jahren, wo sich das Summer Game Fest über Wochen hinzog, liege diesmal der Schwerpunkt auf dem Zeitraum vom 9. bis 12. Juni, in dem der Großteil der Ankündigungen stattfinden wird (auf den 12. Juni fällt auch der Xbox & Bethesda Showcase). So heißt es in einem Beitrag im Epic Games Store mit O-Tönen von Geoff Keighley mit dem Titel "Wie das Summer Game Fest zur neuen E3 wird". In dem Beitrag spricht Keighley auch darüber, mehr Fokus auf Entwickler aus aller Welt legen zu wollen: