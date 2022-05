PM: Two Point Campus – Die Spionageschule im Detail (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Two Point Campus – Die Spionageschule im Detail

Zieht euren Trenchcoatkragen hoch und setzt die Sonnenbrille auf – und den Jetpack nicht vergessen! Two Point Campus stellt seinen neuesten Kurs vor: Die Spionageschule! Dort lernen Agenten die Kunst des Drohnenflugs, versuchen sich in Zielübungen und Hindernisparcours mit Krokodilen. Ach ja, und Laser, es gibt Laser! Zum Glück hat niemand den Krokodilen beigebracht, wie man Laser benutzt. Hoffentlich.

Der Haken an der Sache? Spielerinnen und Spieler müssen die Feinde von Two Point County aufspüren. Rivalisierende Agenten haben herausgefunden, dass sie den Campus infiltrieren können, indem sie sich für ein Studium einschreiben. Das sollte wirklich mal jemand in Ordnung bringen. So bleibt nur, nach verdächtigen Personen Ausschau zu halten und sie von der Schule zu verweisen, bevor sie die dunkelsten Geheimnisse des Countys aufdecken können.

Was die Spionageschule alles zu bieten hat, erfährt man heute im neuen Video. Eventuell wird sich das Video selbst zerstören, hier liegen jedoch noch keine genauen Ergebnisse vor.

Two Point Campus ist eine charmante Management-Simulation, in der ihr die Universität eurer Träume gründet, das Leben eurer Studierenden gestaltet und alles dazwischen verwalten könnt. Two Point Campus erscheint am 9. August 2022 für PC und Konsolen. Spielerinnen und Spieler können das Spiel hier vorbestellen – die Vorbestellung für Nintendo Switch über den eShop folgt in Kürze. Two Point Campus wird ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.

